Президентът на Лориен прехвърля собствеността на клуба

Президентът на френския футболен клуб Лориен иска да прехвърли дела си от клуба към групата Black Knight Football Club (BKFC), съобщи АП.

В интервю, публикувано в уебсайта на клуба, Лоик Фери каза, че BKFC ще поеме по-важна роля, след като досега беше частичен собственик на Лориен.

Собственик на консорциума е американският бизнесмен Бил Фоли, който притежава Вегас Голдън Найтс в Националната хокейна лига (НХЛ). Той закупи дял от Лориен през януари 2023 година и вече е собственик на четири клуба от различни държави. Това са английският Борнемут, новозеландският Окланд ФК, португалският Морейрензе и вече Лориен.

Лориен ще отпразнува стогодишнината си догодина, след като се завърна в Лига 1 на Франция този сезон.

„Искам да бъдем напълно готови да се справяме в тази свръхконкурентна среда. Затова ще предприема следващата крачка в партньорството ни с групата BKFC, като стана един от основните им акционери зад собственика Бил Фоли. Ще интегрирам своя дял от ФК Лориен в групата, която по този начин ще стане мажоритарен собственик на клуба“, каза Фери.

Поради спадащите приходи от телевизионните права във Франция, Фери заяви, че решението ще помогне на отбора и ще даде на Лориен „солидна основа за бъдещето като част от група, притежаваща над 500 милиона долара в собствен капитал, както и ще им позволи да се развива като част от международна мрежа от клубове“.