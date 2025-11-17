Нападател на Грузия: Трябва да излезем позитивно настроени срещу България

Нападателят Буду Зивзивадзе отчете, че грузинският национален отбор се е променил след Евро 2024, но също така отбеляза и важността на гостуването на България утре от 21:45 часа. Двата отбора се срещат в шестия и последен мач от група „Е“, като Грузия по всяка вероятност ще остане 3-а, а България – 4-а. Грузинците пристигнаха снощи в София след домакинско 0:4 от Испания, а България падна 0:2 при визитата си на Турция.

"Да играеш срещу испанския отбор винаги е трудно, не само за нас, но и за всеки друг отбор. Но смятам, че в този мач имаше и положителни моменти, за разлика от първия ни с Испания. Искам да благодаря на феновете, които ни окуражаваха в този последен мач. Трябва да се вярва на този отбор, каза нападателят на германския Хайденхайм пред грузинските журналисти.

„Този отбор наистина има потенциал да покаже по-добро лице в бъдеще. Сега ще играем срещу България, но искам да кажа, че всеки мач с националния отбор е важен. Трябва да излезем срещу България с позитивна нагласа, да работим върху характера, върху сплотеността си“.

„Също така бих искал да добавя, че тимът ни наистина е различен след Европейското първенство. Пристигнаха много нови играчи и е ясно, че те и заедно със старите се нуждаят от време, за да направят спойка. Надявам се, че тази спойка ще дойде бързо и ще започнем да радваме феновете отново“, каза Зивзивадзе преди тренировката на националния стадион „Васил Левски“.

Иначе грузинците инкасираха два негативни рекорда в мача с испанския тим преди два дни. Първо те търпят девета загуба от този съперник в десет мача между двете страни. И също така за трети път във футболната история на страната губят в два поредни мача с три или повече гола – 1:4 от Турция през октомври и 0:4 на 15-и ноември.

Първият подобен факт е през август-септември 2002-а година: 0:3 от Турция в контрола и 1:4 от Швейцария в европейска квалификация. Вторият случай е от септември 2021-а година – 0:4 от Испания в Световна квалификация и 1:4 от България в приятелски мач.