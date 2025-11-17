Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Нападател на Грузия: Трябва да излезем позитивно настроени срещу България

Нападател на Грузия: Трябва да излезем позитивно настроени срещу България

  • 17 ное 2025 | 22:20
  • 589
  • 0
Нападател на Грузия: Трябва да излезем позитивно настроени срещу България

Нападателят Буду Зивзивадзе отчете, че грузинският национален отбор се е променил след Евро 2024, но също така отбеляза и важността на гостуването на България утре от 21:45 часа. Двата отбора се срещат в шестия и последен мач от група „Е“, като Грузия по всяка вероятност ще остане 3-а, а България – 4-а. Грузинците пристигнаха снощи в София след домакинско 0:4 от Испания, а България падна 0:2 при визитата си на Турция.

"Да играеш срещу испанския отбор винаги е трудно, не само за нас, но и за всеки друг отбор. Но смятам, че в този мач имаше и положителни моменти, за разлика от първия ни с Испания. Искам да благодаря на феновете, които ни окуражаваха в този последен мач. Трябва да се вярва на този отбор, каза нападателят на германския Хайденхайм пред грузинските журналисти.

„Този отбор наистина има потенциал да покаже по-добро лице в бъдеще. Сега ще играем срещу България, но искам да кажа, че всеки мач с националния отбор е важен. Трябва да излезем срещу България с позитивна нагласа, да работим върху характера, върху сплотеността си“.

„Също така бих искал да добавя, че тимът ни наистина е различен след Европейското първенство. Пристигнаха много нови играчи и е ясно, че те и заедно със старите се нуждаят от време, за да направят спойка. Надявам се, че тази спойка ще дойде бързо и ще започнем да радваме феновете отново“, каза Зивзивадзе преди тренировката на националния стадион „Васил Левски“.

Иначе грузинците инкасираха два негативни рекорда в мача с испанския тим преди два дни. Първо те търпят девета загуба от този съперник в десет мача между двете страни. И също така за трети път във футболната история на страната губят в два поредни мача с три или повече гола – 1:4 от Турция през октомври и 0:4 на 15-и ноември.

Първият подобен факт е през август-септември 2002-а година: 0:3 от Турция в контрола и 1:4 от Швейцария в европейска квалификация. Вторият случай е от септември 2021-а година – 0:4 от Испания в Световна квалификация и 1:4 от България в приятелски мач.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ливърпул прави последен опит да задържи Конате

Ливърпул прави последен опит да задържи Конате

  • 17 ное 2025 | 21:28
  • 1677
  • 2
В Ювентус си отдъхнаха за Влахович

В Ювентус си отдъхнаха за Влахович

  • 17 ное 2025 | 21:25
  • 1991
  • 0
Стана ясно колко дълго ще отсъства Шешко от игра

Стана ясно колко дълго ще отсъства Шешко от игра

  • 17 ное 2025 | 21:00
  • 4323
  • 0
Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

  • 17 ное 2025 | 23:37
  • 5824
  • 5
Съдебната битка продължава: ПСЖ и Мбапе се съдят взаимно за над 500 милиона евро

Съдебната битка продължава: ПСЖ и Мбапе се съдят взаимно за над 500 милиона евро

  • 17 ное 2025 | 20:34
  • 4886
  • 13
Луис Суарес призна, че е имал тежко детство в Уругвай

Луис Суарес призна, че е имал тежко детство в Уругвай

  • 17 ное 2025 | 19:52
  • 2371
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

  • 17 ное 2025 | 19:45
  • 17227
  • 105
Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

  • 17 ное 2025 | 23:37
  • 5824
  • 5
Много голове в квалификациите и още два сигурни участника на Мондиала

Много голове в квалификациите и още два сигурни участника на Мондиала

  • 17 ное 2025 | 23:50
  • 17897
  • 2
Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 15818
  • 49
Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

  • 17 ное 2025 | 16:20
  • 12829
  • 19
Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

  • 17 ное 2025 | 19:49
  • 3517
  • 22