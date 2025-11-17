Популярни
ВИЛИ САНЬОЛ С ПОСЛЕДНИ ДУМИ ПРЕДИ СБЛЪСЪКА С БЪЛГАРИЯ - НА ЖИВО ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ГРУЗИЯ
  Вили Саньол: И ние, и България искаме да завършим квалификациите по-позитивно

Вили Саньол: И ние, и България искаме да завършим квалификациите по-позитивно

  • 17 ное 2025 | 16:47
Селекционерът на Грузия Вили Саньол говори пред медиите преди утрешния мач на тима му срещу България. Двубоят е утре от 21:45 и е последен мач и за двата тима от световните квалификации.

"Това е последният мач от квалификациите и искаме да завършим с добро представяне. България иска същото и да покаже повече позитивизъм след недоброто представяне. И двата тима ще искат да спечелят, но и да не загубят", каза Саньол.

"Имаме по-дългосрочни цели. Постигнахме Грузия на Европейско първенство и сега отново искаме да го направим, но втори път да се направи е много по-трудно. В процес на подмладяване сме, но знаем какво се изисква от нас, така че се надяваме, че за следващото европейско отново ще сме там".

