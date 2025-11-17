Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Грузия
  3. Халф на Грузия: България има компактен отбор, мачът ще е различен

Халф на Грузия: България има компактен отбор, мачът ще е различен

  • 17 ное 2025 | 17:17
  • 1495
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: България - Грузия

Грузинският халф Отар Китеишвили говори пред журналистите на стадион "Васил Левски" в София преди утрешния мач срещу България в заключителната среща в световните квалификации. 29-годишният футболист на Щурм (Грац) заяви, че очаква различен двубой спрямо този в началото на септември, спечелен от грузинците с 3:0.

Вили Саньол: И ние, и България искаме да завършим квалификациите по-позитивно
Вили Саньол: И ние, и България искаме да завършим квалификациите по-позитивно

"Не играх в първия мач срещу България. Те са компактен отбор, особено в защита, това ми направи направи впечатление в първата среща. Създавахме трудно голови положения, България направи добри атаки в първите десет минути, след това успяхме да ги пречупим. Утре очаквам различен мач, българите ще искат да спечелят точки в тази кампания, ще играят по-отворено. Който повече иска да спечели, ще го направи", каза опитният футболист.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 9898
  • 29
Бразилска легенда прати поздрави на Бербатов

Бразилска легенда прати поздрави на Бербатов

  • 17 ное 2025 | 14:27
  • 4185
  • 1
Халф на Левски се завръща в родината си

Халф на Левски се завръща в родината си

  • 17 ное 2025 | 13:50
  • 14536
  • 1
ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

  • 17 ное 2025 | 12:15
  • 13152
  • 51
Тунизиец на линия в ЦСКА 1948

Тунизиец на линия в ЦСКА 1948

  • 17 ное 2025 | 11:36
  • 1197
  • 0
Левски обяви програмата за седмицата

Левски обяви програмата за седмицата

  • 17 ное 2025 | 11:28
  • 1994
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 9898
  • 29
Александър Димитров и Георги Русев говорят пред медиите - очаквайте на живо!

Александър Димитров и Георги Русев говорят пред медиите - очаквайте на живо!

  • 17 ное 2025 | 17:36
  • 2027
  • 17
Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

  • 17 ное 2025 | 16:20
  • 7217
  • 4
Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

  • 17 ное 2025 | 12:30
  • 14278
  • 9
Вили Саньол: И ние, и България искаме да завършим квалификациите по-позитивно

Вили Саньол: И ние, и България искаме да завършим квалификациите по-позитивно

  • 17 ное 2025 | 16:47
  • 3323
  • 4
ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

  • 17 ное 2025 | 12:15
  • 13152
  • 51