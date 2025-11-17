Халф на Грузия: България има компактен отбор, мачът ще е различен

Слушай на живо: България - Грузия

Грузинският халф Отар Китеишвили говори пред журналистите на стадион "Васил Левски" в София преди утрешния мач срещу България в заключителната среща в световните квалификации. 29-годишният футболист на Щурм (Грац) заяви, че очаква различен двубой спрямо този в началото на септември, спечелен от грузинците с 3:0.

Вили Саньол: И ние, и България искаме да завършим квалификациите по-позитивно

"Не играх в първия мач срещу България. Те са компактен отбор, особено в защита, това ми направи направи впечатление в първата среща. Създавахме трудно голови положения, България направи добри атаки в първите десет минути, след това успяхме да ги пречупим. Утре очаквам различен мач, българите ще искат да спечелят точки в тази кампания, ще играят по-отворено. Който повече иска да спечели, ще го направи", каза опитният футболист.