Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

  • 17 ное 2025 | 19:49
  • 1006
  • 4
Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем
Слушай на живо
Слушай на живо: България - Грузия

Крилото на националния отбор Георги Русев се надява, че България ще се представи добре в последния мач от квалификациите за световно първенство. Играчът на ЦСКА 1948 е на мнение, че статистиката и имената в двата отбора няма да са от голямо значение, а по-важно е как играчите ще подходят към двубоя.

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението
Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

"Винаги е приятно, когато играеш пред пълни трибуни, както беше срещу Турция. Статистиката не е важна, а това, което ние ще направим. Грузия има много класни футболисти. Кварацкелия е един от най-добрите футболисти на моята позиция. Но имената не играят и важното е ние какво ще покажем", каза Русев.

"Не бих казал, че сме смачкани, но негативните резултати тежат. За мен това оказва влияние", каза още крилото.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 12604
  • 39
Бразилска легенда прати поздрави на Бербатов

Бразилска легенда прати поздрави на Бербатов

  • 17 ное 2025 | 14:27
  • 5460
  • 1
Халф на Левски се завръща в родината си

Халф на Левски се завръща в родината си

  • 17 ное 2025 | 13:50
  • 18162
  • 2
ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

  • 17 ное 2025 | 12:15
  • 15440
  • 83
Тунизиец на линия в ЦСКА 1948

Тунизиец на линия в ЦСКА 1948

  • 17 ное 2025 | 11:36
  • 1295
  • 0
Левски обяви програмата за седмицата

Левски обяви програмата за седмицата

  • 17 ное 2025 | 11:28
  • 2302
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

  • 17 ное 2025 | 19:45
  • 9477
  • 43
Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 12604
  • 39
Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

  • 17 ное 2025 | 16:20
  • 9774
  • 9
Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

  • 17 ное 2025 | 12:30
  • 15726
  • 12
ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

  • 17 ное 2025 | 12:15
  • 15440
  • 83