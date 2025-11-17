Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

Крилото на националния отбор Георги Русев се надява, че България ще се представи добре в последния мач от квалификациите за световно първенство. Играчът на ЦСКА 1948 е на мнение, че статистиката и имената в двата отбора няма да са от голямо значение, а по-важно е как играчите ще подходят към двубоя.

"Винаги е приятно, когато играеш пред пълни трибуни, както беше срещу Турция. Статистиката не е важна, а това, което ние ще направим. Грузия има много класни футболисти. Кварацкелия е един от най-добрите футболисти на моята позиция. Но имената не играят и важното е ние какво ще покажем", каза Русев.

"Не бих казал, че сме смачкани, но негативните резултати тежат. За мен това оказва влияние", каза още крилото.