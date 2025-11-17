Популярни
  Разширен състав на България (U15) за приятелския турнир на УЕФА в Молдова

Разширен състав на България (U15) за приятелския турнир на УЕФА в Молдова

  • 17 ное 2025 | 17:53
Разширен състав на България (U15) за приятелския турнир на УЕФА в Молдова

Селекцинерът на България U15 Петър Карачоров определи разширения състав за приятелския турнир на УЕФА, който ще срещне отборите на България, Молдова, Азербейджан и Черна гора при юношите до 15 години между 18 и 23 ноември.

Преди месец в същия формат на турнира "лъвчетата" срещнаха в София - Литва, Полша и Словакия, като селекцията на Петър Карачоров показа силна игра и записа успехи над Литва и Словакия съответно с 4:2 и 2:0 и поражение от Полша с 0:2. 

Разширен състав на България за турнира в Молдова:

Вратари:

Лука Маркес (ЦСКА 1948), Алекс Байрактаров (Чикаго Файър);

Защитници:

Димитър Цуков (ЦСКА), Васил Въргулев (Ботев Пловдив), Борис Стефанов (Национал), Галин Димитров (Славия), Натаниел Митев (Нешвил), Румен Даскалов (ЦСКА)

Полузащитници:

Ник Георгиев (Лудогорец), Ландон Йескас (Левски), Теодор Михайлов (Левски), Даниел Рангелов (Лудогорец), Иван Дедев (Национал), Даниел Лилковски (Локомотив Пловдив)

Нападатели: Иван Бичовски (Ботев Пловдив), Емилиян Николов (Левски), Йоан Йорданов (Лудогорец), Красимир Илчев (ЦСКА 1948), Теодор Матев (Ботев Пловдив), Давид Георгиев (Септември София)

Снимка: bfunion.bg

