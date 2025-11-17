Станаха ясни номинациите за наградите в Серия “А” за миналия сезон

Днес на пресконференция в Милано бяха обявени всички номинирани за наградите в Серия "А" за сезон 2024/25, като специалната церемония Gran Gala del Calcio ще се проведе на 1 декември.
На предстоящото събитие ще бъдат връчени редица призове като “Футболист на годината”, “Треньор на годината”, “Клуб на годината” и “Гол на годината”, а освен това ще бъде съставен Идеален отбор, като за целта бяха обявени номинации за всяка една позиция. Миналата година големите награди отидоха при Интер, който беше избран за най-добър клуб, а Лаутаро Мартинес и Симоне Индзаги бяха отличени съответно за най-добър играч и най-добър наставник. И през тази година именно “нерадзурите” са с най-много номинации - 11, като са следвани от шампиона Наполи, който е с 8.
Номинации за наградите в Серия "А" за сезон 2024/25:
НАЙ-ДОБЪР ВРАТАР
- Давид де Хеа (Фиорентина)
- Ян Зомер (Интер)
- Миле Свилар (Рома)
- Джовани Ди Лоренцо (Наполи)
- Додо (Фиорентина)
- Дензъл Дъмфрис (Интер)
- Анхелиньо (Рома)
- Федерико Димарко (Интер)
- Нуно Тавареш (Лацио)
- Франческо Ачерби (Интер)
- Алесандро Бастони (Интер)
- Алесандро Бонджорно (Наполи)
- Еван Ндика (Рома)
- Амир Рахмани (Наполи)
- Николо Барела (Интер)
- Хакан Чалханоолу (Интер)
- Станислав Лоботка (Наполи)
- Скот Мактоминей (Наполи)
- Нико Пас (Комо)
- Тиджани Райндерс (Милан)
- Лаутаро Мартинес (Интер)
- Адемола Луукман (Аталанта)
- Ромелу Лукаку (Наполи)
- Мойс Кийн (Фиорентина)
- Матео Ретеги (Аталанта)
- Маркюс Тюрам (Интер)
- Антонио Конте (Наполи)
- Сеск Фабрегас (Комо)
- Клаудио Раниери (Рома)
- Болоня
- Интер
- Наполи
- Джанлука Аурелиано
- Даниеле Кифи
- Даниеле Довери
- Самуеле Ангори (Пиза)
- Николас Бертола (Специя)
- Романо Флориани Мусолини (Юве Стабия)
- 30 август 2024 г. Николо Барела (Интер - Аталанта 4:0)
- 24 май 2025 г. Рикардо Орсолини (Болоня - Дженоа 1:3)
- 16 февруари 2025 г. Матиас Соуле (Парма - Рома 0:1)
- 18 май 2025 г. Алесандро Дейола (Каляри - Венеция 3:0)
- 8 декември 2024 г. Густав Исаксен (Наполи - Лацио 0:1)
- 13 декември 2024 г. Че Адамс (Емполи - Торино 0:1)
- 18 май 2025 г. Илбер Рамадани (Лече - Торино 1:0)
- 2 февруари 2025 г. Мойс Кийн (Фиорентина - Дженоа 2:1)
- 26 октомври 2024 г. Шарле Де Кетелере (Аталанта - Верона 6:1)