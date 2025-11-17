Популярни
ВИЛИ САНЬОЛ С ПОСЛЕДНИ ДУМИ ПРЕДИ СБЛЪСЪКА С БЪЛГАРИЯ - НА ЖИВО ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ГРУЗИЯ
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  • 17 ное 2025 | 16:54
  • 145
  • 0
Станаха ясни номинациите за наградите в Серия “А” за миналия сезон

Днес на пресконференция в Милано бяха обявени всички номинирани за наградите в Серия "А" за сезон 2024/25, като специалната церемония Gran Gala del Calcio ще се проведе на 1 декември.

На предстоящото събитие ще бъдат връчени редица призове като “Футболист на годината”, “Треньор на годината”, “Клуб на годината” и “Гол на годината”, а освен това ще бъде съставен Идеален отбор, като за целта бяха обявени номинации за всяка една позиция. Миналата година големите награди отидоха при Интер, който беше избран за най-добър клуб, а Лаутаро Мартинес и Симоне Индзаги бяха отличени съответно за най-добър играч и най-добър наставник. И през тази година именно “нерадзурите” са с най-много номинации - 11, като са следвани от шампиона Наполи, който е с 8.

Номинации за наградите в Серия "А" за сезон 2024/25:

НАЙ-ДОБЪР ВРАТАР

  • Давид де Хеа (Фиорентина)
  • Ян Зомер (Интер)
  • Миле Свилар (Рома)
НАЙ-ДОБЪР ДЕСЕН БЕК
  • Джовани Ди Лоренцо (Наполи)
  • Додо (Фиорентина)
  • Дензъл Дъмфрис (Интер)
НАЙ-ДОБЪР ЛЯВ БЕК
  • Анхелиньо (Рома)
  • Федерико Димарко (Интер)
  • Нуно Тавареш (Лацио)
НАЙ-ДОБЪР ЦЕНТРАЛЕН ЗАЩИТНИК
  • Франческо Ачерби (Интер)
  • Алесандро Бастони (Интер)
  • Алесандро Бонджорно (Наполи)
  • Еван Ндика (Рома)
  • Амир Рахмани (Наполи)
НАЙ-ДОБЪР ХАЛФ
  • Николо Барела (Интер)
  • Хакан Чалханоолу (Интер)
  • Станислав Лоботка (Наполи)
  • Скот Мактоминей (Наполи)
  • Нико Пас (Комо)
  • Тиджани Райндерс (Милан)
НАЙ-ДОБЪР НАПАДАТЕЛ
  • Лаутаро Мартинес (Интер)
  • Адемола Луукман  (Аталанта)
  • Ромелу Лукаку (Наполи)
  • Мойс Кийн  (Фиорентина)
  • Матео Ретеги (Аталанта)
  • Маркюс Тюрам  (Интер)
НАЙ-ДОБЪР ТРЕНЬОР
  • Антонио Конте (Наполи)
  • Сеск Фабрегас  (Комо)
  • Клаудио Раниери  (Рома)
НАЙ-ДОБЪР КЛУБ
  • Болоня
  • Интер
  • Наполи
НАЙ-ДОБЪР СЪДИЯ
  • Джанлука Аурелиано
  • Даниеле Кифи
  • Даниеле Довери
НАЙ-ДОБЪР МЛАД ИГРАЧ В СЕРИЯ “Б”
  • Самуеле Ангори (Пиза)
  • Николас Бертола (Специя)
  • Романо Флориани Мусолини (Юве Стабия)
НАЙ-ДОБЪР ГОЛ
  • 30 август 2024 г. Николо Барела (Интер - Аталанта 4:0)
  • 24 май 2025 г. Рикардо Орсолини (Болоня - Дженоа 1:3)
  • 16 февруари 2025 г. Матиас Соуле (Парма - Рома 0:1)
  • 18 май 2025 г. Алесандро Дейола (Каляри - Венеция 3:0)
  • 8 декември 2024 г. Густав Исаксен (Наполи - Лацио 0:1)
  • 13 декември 2024 г. Че Адамс (Емполи - Торино 0:1)
  • 18 май 2025 г. Илбер Рамадани (Лече - Торино 1:0)
  • 2 февруари 2025 г. Мойс Кийн (Фиорентина - Дженоа 2:1)
  • 26 октомври 2024 г. Шарле Де Кетелере (Аталанта - Верона 6:1)
