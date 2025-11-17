Станаха ясни номинациите за наградите в Серия “А” за миналия сезон

Днес на пресконференция в Милано бяха обявени всички номинирани за наградите в Серия "А" за сезон 2024/25, като специалната церемония Gran Gala del Calcio ще се проведе на 1 декември.

На предстоящото събитие ще бъдат връчени редица призове като “Футболист на годината”, “Треньор на годината”, “Клуб на годината” и “Гол на годината”, а освен това ще бъде съставен Идеален отбор, като за целта бяха обявени номинации за всяка една позиция. Миналата година големите награди отидоха при Интер, който беше избран за най-добър клуб, а Лаутаро Мартинес и Симоне Индзаги бяха отличени съответно за най-добър играч и най-добър наставник. И през тази година именно “нерадзурите” са с най-много номинации - 11, като са следвани от шампиона Наполи, който е с 8.

Номинации за наградите в Серия "А" за сезон 2024/25:

НАЙ-ДОБЪР ВРАТАР

Давид де Хеа (Фиорентина)

Ян Зомер (Интер)

Миле Свилар (Рома)

Джовани Ди Лоренцо (Наполи)

Додо (Фиорентина)

Дензъл Дъмфрис (Интер)

Анхелиньо (Рома)

Федерико Димарко (Интер)

Нуно Тавареш (Лацио)

Франческо Ачерби (Интер)

Алесандро Бастони (Интер)

Алесандро Бонджорно (Наполи)

Еван Ндика (Рома)

Амир Рахмани (Наполи)

Николо Барела (Интер)

Хакан Чалханоолу (Интер)

Станислав Лоботка (Наполи)

Скот Мактоминей (Наполи)

Нико Пас (Комо)

Тиджани Райндерс (Милан)

Лаутаро Мартинес (Интер)

Адемола Луукман (Аталанта)

Ромелу Лукаку (Наполи)

Мойс Кийн (Фиорентина)

Матео Ретеги (Аталанта)

Маркюс Тюрам (Интер)

Антонио Конте (Наполи)

Сеск Фабрегас (Комо)

Клаудио Раниери (Рома)

Болоня

Интер

Наполи

Джанлука Аурелиано

Даниеле Кифи

Даниеле Довери

Самуеле Ангори (Пиза)

Николас Бертола (Специя)

Романо Флориани Мусолини (Юве Стабия)

30 август 2024 г. Николо Барела (Интер - Аталанта 4:0)

24 май 2025 г. Рикардо Орсолини (Болоня - Дженоа 1:3)

16 февруари 2025 г. Матиас Соуле (Парма - Рома 0:1)

18 май 2025 г. Алесандро Дейола (Каляри - Венеция 3:0)

8 декември 2024 г. Густав Исаксен (Наполи - Лацио 0:1)

13 декември 2024 г. Че Адамс (Емполи - Торино 0:1)

18 май 2025 г. Илбер Рамадани (Лече - Торино 1:0)

2 февруари 2025 г. Мойс Кийн (Фиорентина - Дженоа 2:1)

26 октомври 2024 г. Шарле Де Кетелере (Аталанта - Верона 6:1)

