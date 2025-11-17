Популярни
Николас Санабрия: На SENSHI 29 ще бъде война - феновете ще я усетят

  • 17 ное 2025 | 16:48
  • 164
  • 0
Николас Санабрия: На SENSHI 29 ще бъде война - феновете ще я усетят

Декември пристига с нова доза екшън и кулминацията на бойната година – международната галавечер SENSHI 29. Събитието ще се проведе на 6 декември от 19:00 ч. в Двореца на културата и спорта във Варна. Публиката ще стане свидетел на сблъсъци от световна класа – 22 елитни бойци от различни континенти ще се изправят един срещу друг в 11 супер битки по правилата KWU FULL CONTACT и KWU SENSHI. Билети може да вземете от Eventim.bg.

Сред най-дългоочакваните срещи в бойната карта е сблъсъкът в категория KWU SENSHI -70 кг, който ще противопостави Нейтън Бендон (Англия) и Николас Санабрия (Колумбия) – двама технични и експлозивни бойци, гарантиращи фойерверки в ринга.

Колумбиецът Санабрия вече е добре познат на публиката на SENSHI. Той направи силно впечатление още при първата си поява на SENSHI 23, когато победи Уолтър Кристофър след изключително оспорван мач. Със своята харизма, смелост и неповторим стил Санабрия бързо се превърна в един от любимците на феновете. Той е победител в Muay Thai Revolution 2024 и Muay Thai For Life Series 8.0, като демонстрира техника, прецизност и желание за шоу, които рядко се срещат дори на най-високо ниво. В интервю за спортната медия Boec.bg той сподели повече за подготовката и нагласата си преди мача във Варна.

„Тренирам вече 13 години – това е моят живот. Ям, тренирам, спя и повтарям. В момента съм изцяло отдаден на бойните изкуства“, споделя Николас, който черпи вдъхновение от легендите Ернесто Хуст, Рамон Декерс и Анди Зауер. Любимият му удар е лоукик, а най-ценният му урок – смирението и вътрешната сила, които според него правят истинския шампион.

Санабрия признава, че най-незабравимият му двубой е бил дебютът на стадиона Rajadamnern – в главното събитие на вечерта, с тежка загуба на тегло и минимална почивка, но с победа с нокаут. „Това беше момент, който никога няма да забравя – всичко си заслужаваше.“ Сред целите му остава да се изправя срещу най-добрите в света, а победата на SENSHI е сред постиженията, с които се гордее най-много.

Извън залата Николас е усмихнат и спокоен. Обича видеоигрите, прекарва време със семейството си и смята, че именно те му дават ментален баланс. „Най-тъмният час е точно преди изгрева – това ме мотивира винаги да вървя напред, дори в трудни моменти. Никога не се предавай – това е моят съвет към младите бойци.“

За предстоящия двубой на SENSHI 29 колумбиецът е категоричен: „Ще бъде война! Очаквайте експлозивен бой, пълен с енергия и страст. Ще дам всичко от себе си – за феновете, за екипа и за SENSHI. Това е най-доброто шоу в света!“

На 6 декември Варна ще усети пламъка на Николас Санабрия – боецът, който не просто влиза в ринга, а го запалва.

