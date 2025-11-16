Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Осем отбора се включиха в благотворителния футболен турнир за „Купата на кмета“ в Трън

Осем отбора се включиха в благотворителния футболен турнир за „Купата на кмета“ в Трън

  • 16 ное 2025 | 21:42
  • 136
  • 0
Осем отбора се включиха в благотворителния футболен турнир за „Купата на кмета“ в Трън

Осем отбора са участвали в провелия се благотворителен футболен турнир за „Купата на кмета“ в Трън. Окончателният размер на събраните средства ще бъде оповестен утре. Те ще отидат за подпомагане на собствениците на къщи, пострадали при големия пожар в края на юли.

Турнирът се организира от Община Трън в партньорство с Областния съвет на Българския футболен съюз в Перник. Сред официалните гости на турнира е бил и председателят на структурата Венцислав Василев.

Победител в спортната надпревара е станал отборът на „Чуковете“ от Перник, следван от тимовете на „Младите“ от Трън и на този от Зелениград.

Заместник-кметът на пограничната община посочи още, че по време на състезанието се е провел и благотворителен базар, на който са се продавали храни, напитки, картички и сувенири. Кметът на Трън Цветислава Цветкова е отправила поздрав към участниците, а в програмата са се включили със свои изпълнения и местни самодейци.

Инициативата е подкрепена и от фотографката Яна Гюрова, която е представила свои снимки, направени след пожарите в трънските села. Същите са били продавани благотворително, а приходите са дарени за каузата.

