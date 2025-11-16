Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Митко Илиев и Живко Стоименов оглавяват Fight Fest 2

Митко Илиев и Живко Стоименов оглавяват Fight Fest 2

  • 16 ное 2025 | 13:45
  • 140
  • 0
Митко Илиев и Живко Стоименов оглавяват Fight Fest 2

Професионалните ММА бойци Живко Стоименов и Митко Илиев ще оглавят бойната галавечер FIght Fest 2. Двамата ще премерят сили в главния двубой на галата, която ще се проведе на 20-и декември в зала "Васил Левски" в Пазарджик.

Срещата ще се проведе на ринг и е планирана за три рунда по пет минути.

Живко Стоименов за последно се изяви през август 2024-а. Софиянецът е в серия от две поредни поражения. В кариерата си има общо 14 успеха в 21 срещи.

Митко Илиев записа победа в събота вечер на бойна гала по санда в Бургас. Това бе втори негов успех за 2025-а след победата над Георги Валентинов. Припомняме, че по време на битката Митко Илиев - Георги Валентинов, Живко Стоименов бе в ъгъла на Валентинов.

Боецът от Стара Загора има 13 професионални срещи зад гърба си.

Бойната организация Fight Fest обяви и боксова среща, която ще подгрява ММА дербито Илиев - Стоименов. Станислав Кунов ще се изправи срещу Станислав Димитров в битка по правилата на професионалния бокс.

Събитието ще се проведе и с благотворителна цел. 20% от приходите ще бъдат дарени за Дани от Пловдив, който е с диагноза Синдром на Тест и детска церебрална парализа.  Бойната гала е с начален час 18:00. Билети могат да бъдат закупени онлайн. 

