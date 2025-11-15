Левски срази Миньор в Перник

В среща от 5-ия кръг на Демакс+ лига вицешампионките от Левски София спечелиха гостуването си на Миньор в Перник.

В Перник състезателките на старши треньора Радослав Арсов надвиха 3:1 (25:13, 20:25, 25:11, 25:16) домакините.

След силен старт “сините” позволиха на съперника да се върне в срещата при 1:1 гейма. След това обаче взеха необходимите мерки, за да затворят убедително мача.

Централните блокировачки на Левски Елена Коларова и Венеса Радева общо реализираха 31 точки.

Елена Коларова заби 17 точки (1 ас, 4 блока), а Венеса Радева добави още с точки 14 (2 аса, 3 блока). Вяра Парапунова се отличи с 10 точки (1 ас, 1 блок), а Габриела Найденова завърши с 9 точки (3 аса, 1 блок).

С 4 победи, 1 загуба и 12 точки Левски излезе на 3-о място във временното класиране. Лидер е шампионът Марица с 5/0/15, а втората позиция заема ЦПВК 4/0/12.

В следващия кръг „сините“ приемат именно ЦПВК. Мачът в зала „Левски София“ е на 22 ноември от 18,30 часа.