Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Левски срази Миньор в Перник

Левски срази Миньор в Перник

  • 15 ное 2025 | 18:42
  • 290
  • 0
Левски срази Миньор в Перник

В среща от 5-ия кръг на Демакс+ лига вицешампионките от Левски София спечелиха гостуването си на Миньор в Перник.

В Перник състезателките на старши треньора Радослав Арсов надвиха 3:1 (25:13, 20:25, 25:11, 25:16) домакините.

След силен старт “сините” позволиха на съперника да се върне в срещата при 1:1 гейма. След това обаче взеха необходимите мерки, за да затворят убедително мача.

Централните блокировачки на Левски Елена Коларова и Венеса Радева общо реализираха 31 точки.

Елена Коларова заби 17 точки (1 ас, 4 блока), а Венеса Радева добави още с точки 14 (2 аса, 3 блока). Вяра Парапунова се отличи с 10 точки (1 ас, 1 блок), а Габриела Найденова завърши с 9 точки (3 аса, 1 блок).

С 4 победи, 1 загуба и 12 точки Левски излезе на 3-о място във временното класиране. Лидер е шампионът Марица с 5/0/15, а втората позиция заема ЦПВК 4/0/12.

В следващия кръг „сините“ приемат именно ЦПВК. Мачът в зала „Левски София“ е на 22 ноември от 18,30 часа.

Следвай ни:

Още от Волейбол

"Ураганът" Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 7-а поредна победа

"Ураганът" Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 7-а поредна победа

  • 15 ное 2025 | 15:31
  • 18707
  • 10
Бивш волейболист на Монтана донесе победа на Енисей от 0:2 срещу Зенит (Санкт Петербург)

Бивш волейболист на Монтана донесе победа на Енисей от 0:2 срещу Зенит (Санкт Петербург)

  • 15 ное 2025 | 14:57
  • 1223
  • 0
Лора Китипова и Емилета Рачева с победа №5 в Сърбия

Лора Китипова и Емилета Рачева с победа №5 в Сърбия

  • 15 ное 2025 | 14:40
  • 609
  • 0
Дарина Нанева и Йединство с 5-а победа в Сърбия

Дарина Нанева и Йединство с 5-а победа в Сърбия

  • 15 ное 2025 | 14:37
  • 574
  • 0
Любо Ганев-Автосвят е лидер във Висша лига Изток

Любо Ганев-Автосвят е лидер във Висша лига Изток

  • 15 ное 2025 | 14:25
  • 1006
  • 0
Александър Попов пред Sportal.bg: Липсва ни спокойствие

Александър Попов пред Sportal.bg: Липсва ни спокойствие

  • 14 ное 2025 | 23:40
  • 1834
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Турция 1:0 България, Десподов с опит за гол от фал

Турция 1:0 България, Десподов с опит за гол от фал

  • 15 ное 2025 | 19:40
  • 30055
  • 116
Грузия 0:3 Испания, Феран Торес също вкара

Грузия 0:3 Испания, Феран Торес също вкара

  • 15 ное 2025 | 19:00
  • 5016
  • 1
На Турция ѝ трябва 11:0 срещу България, в Испания разгледаха този вариант

На Турция ѝ трябва 11:0 срещу България, в Испания разгледаха този вариант

  • 15 ное 2025 | 15:17
  • 28138
  • 61
Украйна - България, страхотно начало на третата четвърт за нашите

Украйна - България, страхотно начало на третата четвърт за нашите

  • 15 ное 2025 | 19:24
  • 5711
  • 5
България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

  • 15 ное 2025 | 15:55
  • 16430
  • 13
Дунав направи още една важна крачка към efbet Лига

Дунав направи още една важна крачка към efbet Лига

  • 15 ное 2025 | 18:21
  • 11825
  • 9