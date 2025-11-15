Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. БФВ проведе първи треньорски семинар във Враца: силно начало за нови регионални перспективи

БФВ проведе първи треньорски семинар във Враца: силно начало за нови регионални перспективи

  • 15 ное 2025 | 17:19
  • 244
  • 1
БФВ проведе първи треньорски семинар във Враца: силно начало за нови регионални перспективи

Враца се превърна в център на волейболната мисъл, след като Българската федерация по волейбол организира за първи път треньорски семинар в града. Събитието събра представители на клубове от целия регион, които изпратиха своите треньори в мъжко и женско направление, за да споделят опит, да надградят знания и да търсят общи решения за развитието на спорта.

Семинарът бе открит от кмета на община Враца Калин Каменов, който приветства организатори и участници и подчерта значението на подобни инициативи. В своето обръщение той акцентира, че обучителните събития сближават професионалистите, изграждат устойчиви общности и създават среда, в която децата получават повече възможности - първо да опитат любимия спорт, а след това да се развиват в него на по-високо ниво.

От страна на БФВ присъстваха административният директор Станислав Николов и координаторът на националните отбори Николай Иванов. Николов благодари на домакините и изрази удовлетворение, че семинарите на федерацията привличат широк кръг специалисти, ориентирани към непрекъснато професионално усъвършенстване. Иванов постави акцент върху споделянето на опит и лични виждания между треньорите - процес, който не само обогатява професионалния им инструментариум, но и дава повече идеи за пълноценното развитие на децата в спорта.

Три модула, три различни гледни точки

Съдържанието на семинара бе подредено в три тематични модула, водени от специалистите:

• Валери Банчев (ВК ВАСК)

• Анатоли Пенев (ВК Троян Волей)

• Теодора Ангелова - спортен психолог

Всеки от лекторите внесе различна перспектива - от технически и новаторски аспекти до психология на тренирането и подход към децата и младите състезатели. Модулната структура позволи на треньорите да усвоят знания, които могат да приложат незабавно в практиката.

Ползотворна среща преди семинара

Преди започването на обучителната част се проведе важна среща между представители на местната власт и БФВ. Кметът Калин Каменов, заместник-кметът по спорт Александър Владимиров, председателят на спортната комисия в Общинския съвет Момчил Калистратов, президентът на ВК „Ботев Враца“ Светозар Станчев и представителите на федерацията обсъдиха бъдещето на волейбола в региона.

Новините след срещата са повече от обещаващи: благодарение на съществуващата спортна инфраструктура и проекта за нова многофункционална спортна зала, община Враца има амбицията да постави основите на професионален женски волейболен отбор, който да се превърне в магнит за младите таланти от региона.

Инвестиция в бъдещето на спорта

Треньорският семинар се реализира по линия на „Програма за кадрово осигуряване на спортните федерации за 2025 г.“ на Министерството на младежта и спорта. Това подчертава не само ангажираността на държавата към развитието на спортните кадри, но и желанието да се осигури устойчива среда, в която българският волейбол да продължи своя прогрес.

Следвай ни:

Още от Волейбол

"Ураганът" Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 7-а поредна победа

"Ураганът" Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 7-а поредна победа

  • 15 ное 2025 | 15:31
  • 13357
  • 3
Бивш волейболист на Монтана донесе победа на Енисей от 0:2 срещу Зенит (Санкт Петербург)

Бивш волейболист на Монтана донесе победа на Енисей от 0:2 срещу Зенит (Санкт Петербург)

  • 15 ное 2025 | 14:57
  • 959
  • 0
Лора Китипова и Емилета Рачева с победа №5 в Сърбия

Лора Китипова и Емилета Рачева с победа №5 в Сърбия

  • 15 ное 2025 | 14:40
  • 539
  • 0
Дарина Нанева и Йединство с 5-а победа в Сърбия

Дарина Нанева и Йединство с 5-а победа в Сърбия

  • 15 ное 2025 | 14:37
  • 497
  • 0
Любо Ганев-Автосвят е лидер във Висша лига Изток

Любо Ганев-Автосвят е лидер във Висша лига Изток

  • 15 ное 2025 | 14:25
  • 829
  • 0
Александър Попов пред Sportal.bg: Липсва ни спокойствие

Александър Попов пред Sportal.bg: Липсва ни спокойствие

  • 14 ное 2025 | 23:40
  • 1797
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Турция и България, освиркаха мощно нашите при излизането им терена

11-те на Турция и България, освиркаха мощно нашите при излизането им терена

  • 15 ное 2025 | 17:55
  • 9110
  • 23
На Турция ѝ трябва 11:0 срещу България, в Испания разгледаха този вариант

На Турция ѝ трябва 11:0 срещу България, в Испания разгледаха този вариант

  • 15 ное 2025 | 15:17
  • 20299
  • 47
Грузия - Испания (съставите)

Грузия - Испания (съставите)

  • 15 ное 2025 | 17:47
  • 1046
  • 0
Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

  • 15 ное 2025 | 13:37
  • 15511
  • 22
България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

  • 15 ное 2025 | 15:55
  • 12712
  • 10
Янтра 0:1 Дунав, талант на Левски се разписа за "драконите"

Янтра 0:1 Дунав, талант на Левски се разписа за "драконите"

  • 15 ное 2025 | 17:46
  • 6362
  • 4