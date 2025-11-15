Популярни
ММА боецът Христомир Каросеров прогнозира UFC 322

  • 15 ное 2025 | 17:05
  • 343
  • 0

Христомир Каросеров даде своите прогнози за битките от основната карта на събитието UFC 322. Професионалният ММА боец гостува в студиото на "Sportal Fight Club" и коментира заедно с водещия Борис Тонев предстоящите битки в "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк Сити.

Каросеров залага на шампиона Джак Дела Мадалена в главния двубой на вечерта. Австралиецът ще защитава титлата си в категория до 77 килограма в планиран за пет рунда двубой, в който ще се изправи срещу бившия хегемон в по-ниската теглова дивизия Ислам Махачев.

Състезателят на бургаския клуб "GF Team" акцентира върху добрите страйкинг умения на Дела Мадалена и заяви, че харесва австралиеца като боец и се надява той да спечели. В другата шампионска битка на галата 22-годишният Каросеров също заложи на действащия шампион. Той прогнозира победа с нокаут за Валентина Шевченко.

Вижте част от интервюто с непобедения боец, в което той дава своите прогнози за бойната гала, която ще се проведе в неделя сутрин българско време:

Цялото интервю с ММА боеца можете да видите тук:

