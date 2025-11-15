Популярни
  3. Димитър Георгиев откри международния турнир по Таекуон-до ITF “Bulgaria Open 2025” в Пловдив

Димитър Георгиев откри международния турнир по Таекуон-до ITF “Bulgaria Open 2025” в Пловдив

  • 15 ное 2025 | 16:55
Димитър Георгиев откри международния турнир по Таекуон-до ITF “Bulgaria Open 2025” в Пловдив

Зам.-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев откри международния турнир по Таекуон-до ITF “Bulgaria Open 2025”, който и тази година се провежда в град Пловдив.

На събитието, което се организира с подкрепата на Община Пловдив, Българска федерация по Таекуон-до ITF и Армейски спортен Таекуон-до клуб „Тракия“, присъства и вицепремиерът Атанас Зафиров.

„Bulgaria Open 2025 е доказателство, че страната ни може да организира събития от най-висок ранг, които вдъхновяват младите състезатели да се стремят към европейски и световни върхове”, каза Димитър Георгиев. Той допълни, че Пловдив заслужено се утвърждава като домакин на престижни спортни форуми. “Радвам се, че този турнир привлича все повече държави и участници и допринася за добрия имидж на България на световната спортна сцена”, каза още Георгиев.

Международният турнир се провежда от 14 до 16 ноември с участието на над 700 състезатели от 14 държави. Те ще се състезават в дисциплините спаринг и форма.

