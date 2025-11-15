Дейна Уайт разтърва Джак Дела Мадалена и Ислам Махачев

Главните действащи лица на UFC 322, Джак Дела Мадалена и Ислам Махачев, се изправиха лице в лице за последен път преди битката си, а напрежението беше изключително високо.

Дела Мадалена и Махачев ще се сблъскат в основното събитие на грандиозната галавечер в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк, като залогът е титлата в полусредна категория. Двамата бойци проведоха финалната си среща очи в очи в петък следобед в „Голямата ябълка“, като се наложи изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт да застане между тях, тъй като страстите се нажежиха до краен предел.

След конфронтацията Махачев разговаря с коментатора на UFC 322 Джо Роугън. Бившият шампион в лека категория сподели последните си мисли преди възможността да стане шампион на UFC в две различни дивизии.

„Един ден до моята мечта“, заяви Махачев. „Това е най-голямата битка в живота ми. Готов съм. Благодаря на всички. Ще се видим утре.“

Дела Мадалена ще защитава титлата си за първи път, след като я спечели с победа над Белал Мохамед на UFC 315 през май. Под бурни освирквания, „JDM“, който влиза в мача с 18 поредни победи, отправи своето финално послание към феновете.

„Джо, аз съм на върха на света“, каза Дела Мадалена. „Утре вечер ще запазя пояса си. Австралия, ще си го прибера у дома.“