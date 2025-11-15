Боян Йотов спечели бронз на Гран при турнира по джудо в Загреб

Боян Йотов спечели бронз на турнира от веригата Гран при в хърватската столица Загреб. Българинът постигна три победи, като на старта в категорията се наложи над грузинеца Торнике Мазиашвили с ипон за 2,29 мин, после преодоля британеца Чарли Юнг с вадзари, а на полуфинала загуби от италианеца Елиос Манци.

В битката за бронза Йотов спечели срещу грузинеца Лаша Надирадзе след трето предупреждение. За българския национал това е първи медал на състезание от подобен ранг.

Днес на татамито излизат Виктор Скерлев (73) и Георги Граматиков (81)

България е представена с 8 състезатели. В неделния ден ще се състезават Ивайло Иванов (90) и Борис Георгиев (90).

На турнира участват 370 състезатели от 48 държави.