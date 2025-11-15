Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Борислав Младенов реализира 25 точки за победа на Виена Баскет в австрийския шампионат

Борислав Младенов реализира 25 точки за победа на Виена Баскет в австрийския шампионат

  • 15 ное 2025 | 07:55
  • 273
  • 0
Борислав Младенов реализира 25 точки за победа на Виена Баскет в австрийския шампионат

Националът Борислав Младенов и неговият клубен тим Виена Баскет се наложиха над състава на Трайскирхен Лайънс със 105:96 като домакини в двубой от деветия кръг в австрийското баскетболно първенство за мъже. С успеха отборът от Виена прекъсна негативната си серия и постигна четвърта победа от началото на сезона, заемайки седма позиция във временното класиране.

Борислав Младенов беше най-полезен за победата на домакините и се отличи с „дабъл-дабъл“ от 25 точки и 11 борби, а добави и 8 асистенции за почти пълни 40 минути на терена. От съотборниците му Рашид Махалбашич допринесе с 24 точки, 9 борби и 3 асистенции.

Виена Баскет изоставаше с 52:53 на почивката, а след 30 минути игра резултатът бе равен - 77:77. След по-силна в четвърт, в която реализираха 28 срещу 19 точки за противника домакините надделяха.

За Младенов и съотборниците му сега предстои гостуване на Санкт Пьолтен в следващия кръг на австрийския шампионат на 16 ноември.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Изиграха се нови девет мача от НБА

Изиграха се нови девет мача от НБА

  • 15 ное 2025 | 07:14
  • 1952
  • 0
Интересни резултати за край на кръг №11 в Евролигата

Интересни резултати за край на кръг №11 в Евролигата

  • 14 ное 2025 | 23:42
  • 8617
  • 0
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в Милано

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в Милано

  • 14 ное 2025 | 23:34
  • 10719
  • 2
Валерия Алексиева сред най-полезните на старта на евроквалификациите

Валерия Алексиева сред най-полезните на старта на евроквалификациите

  • 14 ное 2025 | 17:21
  • 759
  • 0
Пуснаха билетите за мача Апоел - Реал Мадрид в Ботевград

Пуснаха билетите за мача Апоел - Реал Мадрид в Ботевград

  • 14 ное 2025 | 17:11
  • 8091
  • 4
Полицията в Болоня иска отлагане на мач от Евролигата заради опасения от протести

Полицията в Болоня иска отлагане на мач от Евролигата заради опасения от протести

  • 14 ное 2025 | 16:26
  • 728
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България влиза в устата на крокодила

България влиза в устата на крокодила

  • 15 ное 2025 | 07:04
  • 3811
  • 12
Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

  • 15 ное 2025 | 07:37
  • 7580
  • 6
Хладнокръвен Волтемаде доближи Германия съвсем близо до Мондиал 2026

Хладнокръвен Волтемаде доближи Германия съвсем близо до Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 23:39
  • 17170
  • 12
Десподов изравнява Стойчо Младенов

Десподов изравнява Стойчо Младенов

  • 15 ное 2025 | 08:10
  • 3926
  • 2
Магична асистенция на неостаряващия Левандовски не стигна за геройска победа на Полша срещу Нидерландия

Магична асистенция на неостаряващия Левандовски не стигна за геройска победа на Полша срещу Нидерландия

  • 14 ное 2025 | 23:45
  • 18989
  • 7
Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

  • 15 ное 2025 | 00:42
  • 22706
  • 14