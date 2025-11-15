Борислав Младенов реализира 25 точки за победа на Виена Баскет в австрийския шампионат

Националът Борислав Младенов и неговият клубен тим Виена Баскет се наложиха над състава на Трайскирхен Лайънс със 105:96 като домакини в двубой от деветия кръг в австрийското баскетболно първенство за мъже. С успеха отборът от Виена прекъсна негативната си серия и постигна четвърта победа от началото на сезона, заемайки седма позиция във временното класиране.

Борислав Младенов беше най-полезен за победата на домакините и се отличи с „дабъл-дабъл“ от 25 точки и 11 борби, а добави и 8 асистенции за почти пълни 40 минути на терена. От съотборниците му Рашид Махалбашич допринесе с 24 точки, 9 борби и 3 асистенции.

Виена Баскет изоставаше с 52:53 на почивката, а след 30 минути игра резултатът бе равен - 77:77. След по-силна в четвърт, в която реализираха 28 срещу 19 точки за противника домакините надделяха.

За Младенов и съотборниците му сега предстои гостуване на Санкт Пьолтен в следващия кръг на австрийския шампионат на 16 ноември.