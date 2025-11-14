Пирин пречупи Дея спорт след 5 гейма

Волейболистите на Пирин (Разлог) записаха много драматична втора победа в efbet Супер Волей. Воденият от Благовест Катранджиев тим пречупи след петгеймова драма като домакин Дея спорт (Бургас) с 3:2 (25:21, 21:25, 29:27, 22:25, 15:10) в двубой от 4-ия кръг на първенството, игран тази вечер в зала "Младост".

По този начин разложани са на 7-о място във временното класиране с 2 победи, 2 загуби и 5 точки. Дея спорт е 8-и с 1 победа, 3 загуби и 2 точки.

В следващия 5-и кръг Пирин ще гостува на коравия отбор на Монтана, а Дея спорт ще играе с Нефтохимик 2010 в бургаското дерби. И двата мача са в петък (21 ноември) от 18,00 и 19,30 часа.

Мачът в Разлог бе равностоен, като и двата тима си разменяха геймове, за да стигнат до решителен тайбрек. В него домакините се откъснаха с 6:1 и не позволиха на съперника си да ги доближи, което им донесе и крайната победа след 15:10 и 3:2.

За пореден път над всички за Пирин бе Мариян Наков със страхотните 27 точки (1 ас и 43% ефективност в атака - +4) за победата. Костадин Гаджанов (8 блока! и 67% ефективност в атака - +11) и Теодор Каменов (1 ас, 52% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане - +5) реализираха още 16 и 14 точки за успеха.

Въпреки това, за Най-полезен играч (MVP) на мача беше обявен Константин Манолев, който влезе като резерва в третия гейм и приключи с 9 точки (1 блок, 80% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +7) за успеха.

За тима на Дея спорт Валентин Братоев заби 21 точки (4 блока, 2 аса, 38% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +9). Николай Учиков (1 блок и 44% ефективност в атака - +5) и резервата Цветелин Цветанов (1 блок, 3 аса, 56% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане - +5) се отчетоха с 16 и 14 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за победа.

ПИРИН (РАЗЛОГ) - ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) 3:2 (25:21, 21:25, 29:27, 22:25, 15:10)

ПИРИН: Любомир Агонцев, Мариян Наков 27, Златко Кьосев 10, Теодор Каменов 14, Костадин Гаджанов 16, Костадин Козелов 8 - Дафин Коцаков-либеро (Вилиан Хаджиев, Константин Манолев 9)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ

ДЕЯ СПОРТ: Георги Братоев 7, Николай Учиков 16, Валентин Братоев 21, Ерион Байрами 2, Хади Шуркаби 10, Боян Чолаков 5 - Константин Чипев-либеро (Цветелин Цветанов 14, Николай Градинарски)

Старши треньор: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg