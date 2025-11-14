Берое с труден успех над Дунав в Русе

Отборът на Берое 2016 (Стара Загора) постигна 3-а поредна победа от началото на сезона в efbet Супер Волей. Играчите на Мирослав Живков надиграха доста трудно като гости Дунав (Русе) с 3:1 (29:27, 19:25, 25:23, 25:21) в среща от 4-ия кръг на шампионата, играна тази вечер.

Така старозагорци са с 3 победи от 3 мача и 8 точки във временното класиране. Дунав пък продължава да е без успех до момента, с 4 загуби и една единствена спечелена точка.

В следващия 5-и кръг Берое ще приеме шампиона Левски София, докато русенци са гости на вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив). И двата двубоя са следващата събота (22 ноември) съответно от 19,00 и 18,00 часа.

Най-полезен за Берое стана влезлият като резерва още в първия гейм Пламен Шекерджиев с 18 точки (1 ас, 65% ефективност в атака и 59% позитивно посрещане - +15). Джеси Деланси добави още 15 точки (3 блока, 55% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +6) за победата.

За домакините от Дунав Огнян Христов реализира 21 точки (8 аса!, 52% ефективност в атака и 65% позитивно посрещане - +8), а Алекс Николов се отчете със 17 точки (2 блока и 32% ефективност в атака - +7), но и това не помогна за успеха.