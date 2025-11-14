Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Берое с труден успех над Дунав в Русе

Берое с труден успех над Дунав в Русе

  • 14 ное 2025 | 20:11
  • 130
  • 0

Отборът на Берое 2016 (Стара Загора) постигна 3-а поредна победа от началото на сезона в efbet Супер Волей. Играчите на Мирослав Живков надиграха доста трудно като гости Дунав (Русе) с 3:1 (29:27, 19:25, 25:23, 25:21) в среща от 4-ия кръг на шампионата, играна тази вечер.

Така старозагорци са с 3 победи от 3 мача и 8 точки във временното класиране. Дунав пък продължава да е без успех до момента, с 4 загуби и една единствена спечелена точка.

В следващия 5-и кръг Берое ще приеме шампиона Левски София, докато русенци са гости на вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив). И двата двубоя са следващата събота (22 ноември) съответно от 19,00 и 18,00 часа.

Най-полезен за Берое стана влезлият като резерва още в първия гейм Пламен Шекерджиев с 18 точки (1 ас, 65% ефективност в атака и 59% позитивно посрещане - +15). Джеси Деланси добави още 15 точки (3 блока, 55% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +6) за победата.

За домакините от Дунав Огнян Христов реализира 21 точки (8 аса!, 52% ефективност в атака и 65% позитивно посрещане - +8), а Алекс Николов се отчете със 17 точки (2 блока и 32% ефективност в атака - +7), но и това не помогна за успеха.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Любо Ганев: Ще направим всичко възможно да сме световни шампиони!

Любо Ганев: Ще направим всичко възможно да сме световни шампиони!

  • 14 ное 2025 | 12:02
  • 6436
  • 5
Почина легенда на българския волейбол

Почина легенда на българския волейбол

  • 13 ное 2025 | 20:56
  • 4774
  • 0
Ива Дудова: Най-важна е отборната игра

Ива Дудова: Най-важна е отборната игра

  • 13 ное 2025 | 20:11
  • 969
  • 0
Среща на 2 волейболни легенди в Добрич – Владо Николов и Георги Василев

Среща на 2 волейболни легенди в Добрич – Владо Николов и Георги Василев

  • 13 ное 2025 | 20:07
  • 2204
  • 0
Атанас Петров и Шьоненверд с отличен старт в Европа

Атанас Петров и Шьоненверд с отличен старт в Европа

  • 13 ное 2025 | 19:46
  • 1242
  • 0
Драгоман продължава победния си път

Драгоман продължава победния си път

  • 13 ное 2025 | 19:26
  • 1152
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

  • 14 ное 2025 | 18:15
  • 9146
  • 35
Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

  • 14 ное 2025 | 17:25
  • 6457
  • 9
Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

  • 14 ное 2025 | 14:20
  • 31546
  • 34
Меси и Лаутаро сложиха успешен край на година за Аржентина

Меси и Лаутаро сложиха успешен край на година за Аржентина

  • 14 ное 2025 | 20:00
  • 2538
  • 6
Играе се първата среща от днешните световни квалификации, следете тук

Играе се първата среща от днешните световни квалификации, следете тук

  • 14 ное 2025 | 19:04
  • 10264
  • 7
Следете със Sportal.bg маратонa в Евролигата тази вечер

Следете със Sportal.bg маратонa в Евролигата тази вечер

  • 14 ное 2025 | 19:51
  • 2883
  • 0