"Лъвовете" с официална тренировка на турска земя
  Вангелия Рачковска и Волеро влязоха в групите на Шампионската лига

Вангелия Рачковска и Волеро влязоха в групите на Шампионската лига

  14 ное 2025 | 17:40
Вангелия Рачковска и Волеро влязоха в групите на Шампионската лига

Българската волейболистка Вангелия Рачковска и отборът на Волеро (Льо Кане) влязоха в груповата фаза на най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за жени. Волейболистките на треньора Марко Фенолио отнесоха у дома северномакедонския Янта Волей (Кисела Вода) с 3:0 (25:6, 25:13, 25:13) в мач-реванш от 3-ия квалификационен кръг на турнира, игран късно снощи пред около 1250 зрители.

Така, след две победи с 3:1 и 3:0 гейма, Волеро си спечели място в групите на Шампионската лига.

Там френският тим попадна в Група А, където ще играе с турския гранд Вакъфбанк (Истанбул), италианския Савино Дел Бене (Скандичи) и румънския Волей Алба (Блаж), с Дария Иванова, в състава.

Вангелия Рачковска игра цял мач за домакините и записа 8 точки (1 ас, 39% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане - +6) за успеха.

Най-резултатна за Волеро отново бе Аида Даутова с 16 точки (5 блока!, 2 аса и 82% ефективност в атака - +16), а Елизабет Инне добави 14 точки (1 блок и 53% ефективност в атака - +13) за победата.

За тима на Янта Волей Мери Бошковска и Ана Гьоргиевска завърши със скромните 7 и 6 точки.

Снимки: CEV.EU

