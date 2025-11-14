Популярни
"Лъвовете" с официална тренировка на турска земя
Валерия Алексиева сред най-полезните на старта на евроквалификациите

  • 14 ное 2025 | 17:21
  • 326
  • 0
Българската националка Валерия Алексиева получи заслужено признание за силното си представяне на старта на квалификациите за ЕвроБаскет 2027, съобщава Българската федерация по баскетбол на официалния си уебсайт.

Гардът намери място сред най-полезните в срещи от първия кръг на пресявките за следващия шампионат на Стария континент.

Алексиева достигна до КПД 31 при успеха на женския национален отбор на България над състава на Азербайджан със 141:48 в първия си мач от група Е на евроквалификациите. Тя реализира 19 точки, 1 борба, 8 асистенции, 6 откраднати топки и 1 чадър за 22 минути на терена.

При стрелбата националката бе 4/5 от средно разстояние, 3/5 от тройката и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Представителният тим на България вече се подготвя за следващия си двубой, като утре (15 ноември) от 18.30 часа ще излезе срещу тима на Украйна в латвийската столица Рига.

Срещата можете да бъде наблюдавана пряко в интернет платформата на bTV - Voyo.bg.

