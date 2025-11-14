Силни сблъсъци предстоят в 4-тия кръг на еfbet Супер Волей

След оспорван старт на сезона, 4-тият кръг в еfbet Супер Волей обещава нова серия интригуващи сблъсъци. Мачовете са разпределени в два дни (14-и и 15-и ноември), а някои от дуелите могат сериозно да разместят класирането.

Петък (14 ноември)

18,00 часа - Дунав (Русе) vs. Берое 2016 (Стара Загора)

Дунав приема Берое 2016 (Стара Загора) в Русе. Домакините ще търсят важна победа на собствен терен, докато Берое традиционно играе стабилно в защита и ще опита да контролира темпото. Тимът от Стара Загора влиза в двубоя още по-мотивиран след впечатляваща победа в "Чалъндж къп".

18,00 часа - Пирин (Разлог) vs. Дея спорт (Бургас)

Пирин посреща Дея спорт в зала "Септември". Гостите търсят своята най-добра форма, но могат да затруднят домакините. Пирин пък показва традиционно силна форма у дома.

19,30 часа - ЦСКА vs. Локомотив Авиа (Пловдив)

В зала "Васил Симов" ЦСКА ще търси поредна победа срещу Локомотив Авиа (Пловдив) в мача на кръга. "Армейците" разчитат на мощната си атака и стабилна игра в защита, но Локомотив е комплектован отбор, който има всички волейболни отговори на терена.

Събота (15 ноември)

18,00 часа - Черно море (Варна) vs. Славия

Във Варна Черно море приема Славия в двубой, който може да бъде решен от дребните детайли. Черно море ще разчита на домакинския фактор, докато Славия има потенциал да обърка плановете на всеки съперник.

19,00 часа - Левски София vs. Монтана

Кръгът завършва с дербито между Левски и Монтана. И двата тима разполагат с дълбоки състави и силни блокади. Мачът обещава високо темпо и драма до последната точка. "Сините" играха в Шампионска лига през седмицата, където се класираха за 3-ия кръг в надпреварата, но очакванията не са за натрупана умора в отбора на Николай Желязков.

Следи на живо по Max Sport 2, Sportbg.bg и nvl.bg.