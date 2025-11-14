Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  Първата ракета на Германия разкри за смущаващи преживявания с преследвачи

Първата ракета на Германия разкри за смущаващи преживявания с преследвачи

  • 14 ное 2025 | 15:34
  • 435
  • 0
Първата ракета на Германия разкри за смущаващи преживявания с преследвачи

Германската тенисистка Ева Лис разкри за смущаващи преживявания с преследвачи, след като публикува съобщения, изпълнени с реч на омраза, които е получила в социалните мрежи.

„Наскоро трябваше да се справя с преследвачи, които бяха научили адресите на местата за тренировки, хотелите и дори номерата на стаите. Те очевидно бяха обсебени от мен. Това премина всякакви граници“, заяви Лис в интервю за вестник Die Zeit.

Миналия месец Лис съобщи публично за изпълнени с омраза коментари, които е получила, след като отпадна от турнира по тенис в японската столица Токио.

„Винаги са ми казвали "Игронирай го, не давай платформа на хората". И аз вярвах в това години наред. Докато не си помислих: "Не мога да продължавам така. Ако не говориш за това, нещата никога няма да се променят", разказа тенисистката.

Ева Лис допълни, че получава съобщения, изпълнени с реч на омраза, още от 16-годишна. Те описвали подробно как тя или майка ѝ ще бъдат сексуално малтретирани или семейството ѝ ще бъде убито.

„Прочетох всяко лошо нещо, което може да се каже за мен и семейството ми. Това ме засяга, но трябва да се науча да се справям с него. За съжаление, то е част от ежедневието“, коментира 23-годишната германка.

Въпреки това тя не иска да изтрие профилите си в социалните мрежи. „Не искам да позволя на омразата да победи“, обясни Лис.

Вместо това тенисистката иска да повиши осведомеността, като говори открито за проблема. „Колкото повече ние, играчите, говорим за това, толкова по-голям е натискът да действаме“, допълни тя.

През юни Ева Лис каза, че броят на онлайн обидите, които получава, „всъщност се увеличи, тъй като повече хора разбраха за мен и мачовете ми се излъчват по-често“. Тогава Лис заяви още, че вярва, че повечето хора, които стоят зад обидите в интернет пространството, са тези, които залагат пари на мачове.

