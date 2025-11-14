Популярни
Иван Иванов отпадна на 1/4-финал в Анталия

Националът на България за Купа „Дейвис“ Иван Иванов отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

17-годишният Иванов, който е водач в световната ранглиста при юношите, загуби от петия в схемата Феликс Гил (Великобритания) с 2:6, 1:6 за 74 минути.

23-годишният левичар Гил, който е 494-и в класацията на АТР, но е достигал до 302-ото място, взе пет последователни гейма, за поведе с 5:1 по пътя си към успеха в първия сет, а след това затвори мача с нова поредица от шест спечелени гейма във втората част.

Иванов, 938-и в света при мъжете, все пак записа най-доброто си представяне във веригата на Международната федерация ITF от средата на май, когато спечели дебютната си титла в Унгария.

Друг българин - Янаки Милев, по-късно днес ще играе на полуфиналите на двойки.

