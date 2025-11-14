Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Орландо Меджик загуби Паоло Банкеро за неопределено време

Орландо Меджик загуби Паоло Банкеро за неопределено време

  • 14 ное 2025 | 11:50
  • 318
  • 0
Орландо Меджик загуби Паоло Банкеро за неопределено време

Звездата на Орландо Меджик - Паоло Банкеро, е получил разтежение в областта на слабините и няма да играе неопределено време в Националната баскетболна асоциация, като със сигурност пропуска следващата среща на отбора си от редовния сезон срещу Бруклин Нетс, съобщи АП.

След изследването с ядрено-магнитен резонанс лекарите потвърдиха травмата, каквато беше и първоначалната диагноза на крилото на Орландо. Банкеро напусна паркета по време на двубоя срещу Ню Йорк Никс във вторник още във втората четвърт и не се завърна повече в игра.

От клуба съобщиха, че все още няма възможност да се обяви дата за завръщането на 23-годишния играч, защото първо трябва да се види как му се отразява лечението.

„Имаше момент, в който той тичаше по дължината на игрището и направи рязка смяна на посоката. Тогава го видях да спира за момент. Погледнах го да видя дали нещо е станало и го извадих от игра моментално“, каза треньорът на Меджик - Джамал Моузли.

Паоло Банкеро е сред лидерите в състава от Флорида, извеждайки го до плейофите миналия сезон. През настоящата кампания американецът има по 21.7 точки, 8.7 борби и 4.1 асистенции средно на мач, а отборът му се намира на 10-ото място в Източната конференция с баланс от 6 победи и 6 загуби.

