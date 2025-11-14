Минимален брой АТР 250 и АТР 500, финали в понеделник

Президентът на АТР Андреа Гауденци даде интересна пресконференция в Торино, на която говори за своите планове, свързани с календара в мъжкия тенис, двуседмичните Мастърси, Купа Дейвис и цялостно визията за графика на играчите в АТР.

От казаното става ясно, че АТР ще продължи да налага формата на двуседмичните Мастърс 1000 турнири, като за целта се планира още по-драстично намаляване на турнирите от по-ниска категория. Гауденци дори заговори за едва 10 АТР 250 турнира и 8 АТР 500 в рамките на един сезон.

Фокус върху Мастърсите

„През последните години намалихме броя на ATP 250 турнирите – от 38 на 29. Целта е до 2028 г., когато ще стартира Мастърс 1000 в Саудитска Арабия, те да станат още по-малко. Категорията е важна, както и АТР 500 и Чалънджърите, но в момента просто има твърде много турнири.

Годината има 52 седмици, а тенисистите се нуждаят от предсезонна подготовка. В момента тя е прекалено кратка – трябва им време за почивка, ваканция и работа върху физиката и техниката. В целия процес участват седем различни организации – четирите турнира от Големия шлем, които действат независимо, ITF с Купа „Дейвис“, както и ATP и WTA. Много е трудно да има единна визия при толкова различни интереси“.

„Нашата стратегия е ясна – фокус върху премиум продукта – Мастърс сериите. Феновете искат да виждат най-добрите срещу най-добрите – това е магията на Големия шлем, Мастърс 1000 и Финалите на ATP“.

„Проблемът е, че тенисистите са независими професионалисти и сами избират къде да играят. Някои предпочитат турнир от АТР 250 пред такъв от АТР 500, или АТР 500 пред Мастърс 1000. Опитваме се да ги стимулираме с бонуси, но в крайна сметка решението е тяхно. Много от тях избират и демонстративни мачове извън системата. Ако всички седнем на една маса – Шлемове, ITF, ATP и WTA – под общ регламент, можем да направим календара по-добре структуриран“.

„Като играч бях около 50–55-о място в света и можех да вляза само в един или два основни жребия на Мастърс 1000. В същото време, участвах на всички Шлемове и се питах защо е така. Затова смятам, че форматът с 96 играчи е правилният – дава шанс на повече тенисисти от топ 100 да участват. Изключение правят Монте Карло, Париж и новият турнир в Саудитска Арабия“.

„Индиън Уелс и Маями го правят вече 35 години. Просто погледнах числата – те работят по-добре от всички останали. Защо Шлемовете са толкова успешни? Благодарение на инфраструктурата, историята и бранда. Когато турнирът е 15 дни, можеш да продадеш много повече билети, а в тениса билетите са ключови – те носят 50–60% от приходите, докато в другите спортове това идва основно от спонсори“.

„Добавянето на дни – както тази година в Канада и Синсинати – вече показва ефекта си. Продажбите растат, а благодарение на това увеличихме бонусите за играчи от 6 на над 20 милиона долара. Тези пари стигат до цялата екосистема – включително тенисистите около 100–150-о място“.

„Да, това означава, че играчите прекарват повече време на турнирите, но ще ни трябват още една-две години, за да оптимизираме системата и да компенсираме по-добре тези, които стигат далеч. Те генерират стойността на събитието. Трябва просто малко търпение“.

Бъдещи промени в календара

„Нашата цел е да имаме около 10 турнира от категория 250, 8 от 500 и всички 10 Мастърс 1000. Заедно с четирите Шлема това прави 32 основни събития. Ако си в топа, ще играеш четирите Големи шлема, десетте Мастърса и може би един АТР 500. Ако си по-надолу – повече 500 и 250. А за тези още по-назад – 250 и Чалънджъри. Ако си Синер или Алкарас, няма нужда да играеш 250 заради наградния фонд – твоето ниво е друго, твоята сцена са Мастърс турнирите“.

Финали в понеделник или сряда

„С организаторите в Синсинати се разбрахме финалът през 2026 г. да бъде в неделя. В Канада обаче, заради краткия период след Уимбълдън, единственият вариант бе сряда. Има и други спортове, които се играят в понеделник или сряда – като Шампионската лига. Вярвам в по-гъвкав свят. Ще видим догодина каква ще е разликата между финал в неделя и в понеделник по отношение на телевизионната аудитория, но трябва да сме готови да се адаптираме“.

Предсезонна подготовка и Купа „Дейвис“

„Някои казват, че са нужни шест седмици, други – седем или осем. Ясно е, че тенисистът има нужда от една-две седмици почивка и още толкова за физическа работа. Предсезонната подготовка трябва да е по-дълга от сегашната. Има играчи, които приключват сезона в Париж в началото или средата на ноември. Най-добрите имат и Финалите на ATP, и Купа „Дейвис“.

„За мен Купа „Дейвис“ трябва да бъде Световното първенство на тениса. Най-добрият формат е домакинство и гостуване. Играл съм финал в Милано – това е може би най-хубавият спомен в кариерата ми. Или мачовете в Палермо срещу Агаси и Сампрас, във Флоренция срещу Зимбабве. Атмосферата, когато една страна подкрепя своите – това е истинската стойност на турнира“.

„Проблемът е в смяната на настилките – един ден играеш на клей в Купа „Дейвис“, след два дни трябва да си в Дубай на хард. Идеалното решение би било турнирът да се провежда веднъж на две години, с формат домакин/гост. В нито един друг спорт няма световно първенство всяка година. Това ще повиши стойността на надпреварата и ще облекчи календара“.

