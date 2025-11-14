Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Шест български победи на Мастърс турнира до 12 г. в "Рафа Надал Академи"

Шест български победи на Мастърс турнира до 12 г. в "Рафа Надал Академи"

  • 14 ное 2025 | 08:41
  • 140
  • 0
Шест български победи на Мастърс турнира до 12 г. в "Рафа Надал Академи"

Шест победи постигнаха българските млади таланти на Мастърс турнира до 12 г. в „Рафа Надал Академи" в Майорка, Испания. За първи път в историята трима български тенисисти участваха в Мастърс турнира на най-добрите състезатели до 12 годишна възраст.

Право на участие в турнира получиха тенисисти, които имаха поне една спечелена титла през годината от турнири от първа категория на Тенис Европа.

Състезателите бяха разпределени в групи в надпреварата на сингъл, а победителите в тях се класираха за четвъртфиналите.

Карла Бързакова победи на сингъл при момичетата Миранда Мисирли (Гърция) със 7:5, 6:2, но завърши на второ място в групата си с два успеха и едно поражение.

На сингъл при момчетата Теодор Николчевски отстъпи с 0:6, 3:6 от Кай Ходкинсън (Великобритания), като той също завърши на второ място в групата си с две победи и едно поражение.

Златан Йорданов загуби с 1:6, 2:6 от Уилям Васи (Румъния) и завърши на трето място в групата си.

В надпреварата на двойки при момичетата Карла Бързакова и Тина Янсоне (Латвия) загубиха драматично на четвъртфиналите с 3:6, 6:2, 7-10 от хърватките Ана Ребич и Полина Цар.

