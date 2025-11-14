Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  • 14 ное 2025 | 09:37
  • 1058
  • 0
Сънс разгромиха Пейсърс под диригентската палка на Девин Букър

Финикс Сънс не срещна никакви затруднения срещу Индиана Пейсърс и превърна мача в истинско шоу, разгромявайки съперника си с впечатляващото 133:98.

Домакините доминираха от самото начало на срещата и бяха пълни господари на паркета до самия й край.

Девин Букър беше лидерът на Сънс, повеждайки отбора към победата с 33 точки, 5 борби и 7 асистенции, а достоен негов поддръжник беше Дилън Брукс, който завърши мача с 32 точки и 12/18 стрелби, от които 24 дойдоха през първото полувреме.

Сънс водеха с 20 точки в началото на третата четвърт, но Пейсърс намалиха резултата на 83:73 няколко минути по-късно. Финикс отговориха със серия от 16-0, подпечатана от 10 поредни точки на Букър, за да поведат със 106:84 в последната четвърт.

Баскетболистите на Индиана станаха шампиони в Източната конференция миналия сезон, но този бяха съсипани от контузии. Те загубиха шест поредни мача и балансът им се влоши до 1-11 през настоящата кампания.

За Пейсърс Андрю Нембхард се отличи с 21 точки и 8 асистенции, а Паскал Сиакам добави 19 точки.

