Торонто отново спечели в Кливланд

Торонто Раптърс записа втора победа срещу Кливланд Кавалиърс от началото на сезона, като спечели визитата си тази нощ със 126:113.

Мачът започна равностойно, като Кавалиърс успяха да вземат минимална преднина в края на първата четвърт (30:29). С впечатляващо представяне до почивката Торонто натрупа аванс от 13 точки - 67:54, след което не позволи на домакините да направят обрат.

Най-добър за победителите беше Скоти Барнс, който завърши с 28 точки, 10 борби и 8 асистенции.

Звездата на Кливланд Донован Мичъл вкара 31 точки, към които добави 6 борби и 6 асистенции, но отборът допусна пето поражение и се намира на 4-та позиция в Източната конференция.