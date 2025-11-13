Популярни
Виктор Марков достигна до четвъртфиналите в Мексико

  • 13 ное 2025 | 20:26
Виктор Марков достигна до четвъртфиналите в Мексико

Виктор Марков се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира твърда настилка в Мансанийо (Мексико) с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният българин победи във втория кръг Грей Волцк (САЩ) с 6:1, 6:4 за 63 минути.

Марков направи две серии от по три печеливши гейма, за да спечели първия сет. Във втората част той проби за 2:1 и запази преднината си за крайното 6:4.

В надпреварата на двойки българинът и Едоардо Линиере (Италия) ще играят по-късно днес на четвъртфиналите срещу Лансе Лахе (Мексико) и Тадео Менео (Аржентина).

