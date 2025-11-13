Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Какво предстои в седмия кръг от Sesame НБЛ

  • 13 ное 2025 | 19:34
  • 75
  • 0
Какво предстои в седмия кръг от Sesame НБЛ

Седмият кръг в Sesame Национална баскетболна лига стартира тази събота с три мача.

В първия сблъсък Спартак Плевен приема отбора на Ботев Враца. Срещата е от 18:00 часа в зала "Балканстрой".

В мач №2 за деня, от 19:00 часа в "Арена СамЕлион" сили ще мерят Рилски спортист и Локомотив Пловдив.

В третата среща Миньор 2015 приема Берое Стара Загора. Двубоят стартира в 19:30 часа в зала "Борис Гюдеров" в Перник.

На 16 ноември (неделя) от 13:00 часа е дербито между Балкан и Черно море Тича в "Арена Ботевград".

Ден след това мачът между Левски и Шумен слага край на кръга. Мачът е от 19:15 часа в столичната зала "Триадица".

