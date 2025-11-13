Популярни
Вход / Регистрирай се
  2. Бойни спортове
Йосиф Панов със сериозна подготовка за атаката си на нова титла в Мадрид

  • 13 ное 2025 | 19:19
На 21 ноември в Мадрид Йосиф Панов – Пепелянката – ще се изправи срещу испанеца Аарън Алхамбра в двубой за европейската титла EBU Silver в полусредна категория. Подготовката през последните месеци беше на световно ниво – международна, тежка и изцяло съобразена със стила на Алхамбра, пише мениджърската агенция на Пепелянката Alexeev Boxing Promotions.

В рамките на подготовката Пепелянката проведе ключови международни спаринги. В Рим, Италия, той тренира срещу Пиетро Росети (19–4) – боксьор, който вече е побеждавал Алхамбра и е със сходен стил и ръст. В Латвия Панов работи с Еймантас Станионис (16–1), бивш световен шампион на WBA и №13 в света. В Марбея, Испания, той участва в лагера на Анас Месауди (17–0) преди неговия европейски мач. В Чехия направи рундове с непобедения Лукас Декис (16–0, №33 в света) – изключително корав съперник с амбиции за световни върхове. В България гостува непобеденият Волкан Гьокчек (17–0), много близък по стил и физика до Алхамбра.

Българската част от подготовката включва работа със силни и мотивирани партньори: Благовест Неделчев, Олексий Ширяев, Кирил Русинов, Лазар Димитров, Алекси Гечев и много други, които влязоха в тежки рундове ден след ден.

Йосиф Панов изказа благодарности към всички, които са му помогнали в процеса на подготовката. Той заяви:

„Това е най-сериозната ми подготовка досега. Благодаря на всички, които ми помогнаха: моят треньор Александър Владимиров, Благой Соколов, БК Мизия Плевен, БК Левски София, MaxFight, пицария Sasso, Deltaguard, LotusSport, IdaVet, и на моя мениджър Васко Алексеев, който стои зад цялата организация на всяко мое действие, моето семейство, което е неизменна опора и сила, и приятели, които се включиха с допълнителна подкрепа, за да мога да направя подготовка на това – смея да твърдя – световно ниво. Чувствам се готов. Направих всичко, което трябваше в залата – сега остава да свърша работата в Мадрид. Знам, че много българи ще дойдат да ме подкрепят, а стотици други ще стискат палци от България и чужбина. Това ме зарежда и ми дава сила. Ще следвам стриктно плана си и вярвам, че с дисциплина, хладен ум и концентрация ще върнем пояса в България.“

