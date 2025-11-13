Бившият президент на Евролигата планира завръщането си в европейския баскетбол

Дългогодишният бивш изпълнителен директор и президент на Евролигата Жорди Бертомеу планира завръщането си в европейския баскетбол, според сръбското издание Meridian Sport.

Партньорството между Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) и Международната федерация по баскетбол (ФИБА), широко наричано НБА Европа и целящо създаването на нова лига от най-високо ниво на Стария континент, се присъедини към други потенциални нови проекти, които правят бъдещето на европейския баскетбол неясно.

Желанието на Бертомеу, обаче, не е да съдейства за създаването на нова лига, а по-скоро да инвестира в подценени европейски клубове.

66-годишният испански бизнесмен възнамерява да си партнира с Демис Торес от RideOut и други компании, за да оформи първия модел на собственост на множество клубове в европейския баскетбол. Проектът има за цел да обедини неактивни в момента отбори под единна структура на собственост, целяща развитие в различни области, включително разработване на подобрени младежки програми и оптимизиране на финансовото състояние.

През 2000 година Жорди Бертомеу помогна за създаването на баскетболната Евролига за мъже. Той беше първият изпълнителен директор на турнира, а след това заемаше и позицията на председател през 2009-а и президент през 2011 година.

Клубовете-акционери гласуваха за неговото освобождаване през 2021-а, слагайки край на дългия му престой начело на Евролигата.