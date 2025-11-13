Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Бившият президент на Евролигата планира завръщането си в европейския баскетбол

Бившият президент на Евролигата планира завръщането си в европейския баскетбол

  • 13 ное 2025 | 19:06
  • 144
  • 0
Бившият президент на Евролигата планира завръщането си в европейския баскетбол

Дългогодишният бивш изпълнителен директор и президент на Евролигата Жорди Бертомеу планира завръщането си в европейския баскетбол, според сръбското издание Meridian Sport.

Партньорството между Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) и Международната федерация по баскетбол (ФИБА), широко наричано НБА Европа и целящо създаването на нова лига от най-високо ниво на Стария континент, се присъедини към други потенциални нови проекти, които правят бъдещето на европейския баскетбол неясно.

Желанието на Бертомеу, обаче, не е да съдейства за създаването на нова лига, а по-скоро да инвестира в подценени европейски клубове.

66-годишният испански бизнесмен възнамерява да си партнира с Демис Торес от RideOut и други компании, за да оформи първия модел на собственост на множество клубове в европейския баскетбол. Проектът има за цел да обедини неактивни в момента отбори под единна структура на собственост, целяща развитие в различни области, включително разработване на подобрени младежки програми и оптимизиране на финансовото състояние.

През 2000 година Жорди Бертомеу помогна за създаването на баскетболната Евролига за мъже. Той беше първият изпълнителен директор на турнира, а след това заемаше и позицията на председател през 2009-а и президент през 2011 година.

Клубовете-акционери гласуваха за неговото освобождаване през 2021-а, слагайки край на дългия му престой начело на Евролигата.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Извънредно: Шави Паскуал каза "да" на Барселона

Извънредно: Шави Паскуал каза "да" на Барселона

  • 13 ное 2025 | 13:32
  • 759
  • 0
Без Джа Морант Мемфис не успя да се противопостави на Бостън

Без Джа Морант Мемфис не успя да се противопостави на Бостън

  • 13 ное 2025 | 12:44
  • 395
  • 0
46 точки на Стеф Къри донесоха успех на Уориърс срещу Спърс въпреки трипъл-дабъл на Уембаняма

46 точки на Стеф Къри донесоха успех на Уориърс срещу Спърс въпреки трипъл-дабъл на Уембаняма

  • 13 ное 2025 | 12:22
  • 1668
  • 0
Контузия в глезена изважда Джейлън Брънсън от игра

Контузия в глезена изважда Джейлън Брънсън от игра

  • 13 ное 2025 | 12:14
  • 476
  • 0
Лука Дончич след уволнението на Нико Харисън: Концентриран съм само върху Лейкърс

Лука Дончич след уволнението на Нико Харисън: Концентриран съм само върху Лейкърс

  • 13 ное 2025 | 12:07
  • 818
  • 0
Пуснаха в продажба билетите за мачовете на България в Ботевград

Пуснаха в продажба билетите за мачовете на България в Ботевград

  • 13 ное 2025 | 12:04
  • 598
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

  • 13 ное 2025 | 16:57
  • 27322
  • 4
Ясни са точните дати, на които Левски ще играе с Лас Палмас в Шампионската лига

Ясни са точните дати, на които Левски ще играе с Лас Палмас в Шампионската лига

  • 13 ное 2025 | 18:53
  • 4424
  • 1
Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

  • 13 ное 2025 | 15:16
  • 18153
  • 2
Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

  • 13 ное 2025 | 14:00
  • 21489
  • 45
Левски и Витоша (Бистрица) дават старт на 1/8-финалите за Купата

Левски и Витоша (Бистрица) дават старт на 1/8-финалите за Купата

  • 13 ное 2025 | 16:48
  • 10099
  • 6
Започнаха ранните мачове от световните квалификации, Исландия и Унгария поведоха

Започнаха ранните мачове от световните квалификации, Исландия и Унгария поведоха

  • 13 ное 2025 | 19:00
  • 15578
  • 5