Европейският шахмат съзря политическа намеса от спортния ни министър

Десетина дни след като беше предупреден от световната федерация по шахмат (FIDE), че трябва да преразгледа решението си за издаване на нов национален лиценз на "Българска федерация по шахмат 2022", министърът на младежта и спорта Иван Пешев получи второ ултимативно писмо от международна институция - този път от Европейския шахматен съюз (ECU).

Подписано лично от президента на континенталната централа Зураб Азмайпарашвили, в него се казва, че със своите действия българското министерство е извършило "политическа намеса" в спорта.

"Според информацията, която получихме наскоро, Министерството на младежта и спорта на България е издало на 30 септември 2025 г. лиценз на друга шахматна федерация, изключвайки от процеса "Българската спортна шахматна федерация", която е наш легитимен член от януари 2024 г. и легитимен член на FIDE от декември 2023 г. Тези практики подкопават автономността на спортната федерация, принципите на независимост и почтеността на спортните състезания", пише в писмото, с копие от което разполага вестник "Сега".

Президентът на ECU директно обвинява спортния ни министър в неспазване на международните стандарти и в неизпълнение на българските закони.

"Считаме действията на ММС за нарушение на принципите за автономност на спортните организации, стандартите за добро управление в спорта и институционална независимост, както и на изискванията срещу политическа намеса във вътрешни организационни въпроси, които са ясно посочени в уставите и правилниците на FIDE, ECU и МОК. Освен това, българското спортно законодателство ясно посочва и задължава министерството на спорта "да издаде национален спортен лиценз на спортната федерация, която е легитимен член на международните (световни и европейски / континентални) спортни организации", пише Азмайпарашвили.

Грузинецът добавя с настоятелен тон, че е необходимо "спиране на всякаква форма на политическо влияние и намеса във вътрешните работи на управлението на шаха в България", както и "незабавно прекратяване на лиценза, издаден на друга шахматна федерация, и възобновяване на процедурата по лицензиране в пълно съответствие с международните спортни принципи и разпоредби и българското законодателство".

В заключение шефът на ECU заявява ясно, че ако казусът не бъде решен до Нова година, европейската централа ще наложи аналогични санкции на българския шахмат, за каквито предупреди и FIDE в началото на миналата седмица:

"Ако българското министерство на младежта и спорта не предприеме необходимите коригиращи действия за разрешаване на тази ситуация до 31 декември 2025 г., този въпрос ще бъде поставен пред Изпълнителния съвет на ECU, а по-късно и пред Общото събрание за официално решение. В координация с FIDE, подобни мерки може да доведат до невъзможност за участие на българския национален отбор и играчи в международни турнири и до прилагането на други необходими санкции, докато ситуацията не бъде разрешена по прозрачен начин и в съответствие със закона."