Янаки Милев е полуфиналист на двойки в Анталия

Националът на България за Купа „Дейвис“ Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

Милев и Феликс Мишкър (Великобритания) надделяха над поставените под номер 4 румънци Стефан Андрееску и Георге Скинтейе с 6:3, 5:7, 10-6 за 87 минути. Те пропиляха аванс от сет и 5:3 гейма във втория, но в последвалия шампионски тайбрек дръпнаха с 8:4 точки след четири поредни спечелени разигравания и това се оказа решаващо за крайната победа.

За място на финала българинът и британецът ще срещнат утре водачите в схемата Марко Максимович и Стефан Попович (Сърбия).

21-годишният Милев за последно игра за титла при дуетите във веригата на Международната федерация ITF в началото на октомври, когато в Сарагоса заслужи общо пети трофей в кариерата си на двойки и първи за сезона.