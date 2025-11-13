Популярни
Алекса Каратанчева достигна до полуфиналите на двойки в Анталия

  • 13 ное 2025 | 16:16
  • 298
  • 0
Алекса Каратанчева се класира полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната българка и Лаура Бьонер (Германия), поставени под номер 1, спечелиха срещу Ема Харайда (Чехия) и Ана Мария Бротя (Румъния) с 6:2, 6:3 за 77 минути. Те взеха първия сет със серия от четири поредни гейма, а във втората част наваксаха ранен пробив пасив и стигнаха до обрат, за да триумфират.

Каратанчева има един финал при дуетите във веригата на Международната федерация ITF през този сезон на надпреварата от същия ранг в Сърбия в началото на септември.

