  Баскетбол
  Евролига
  3. Евролига
Милър-Макинтайър и Звезда гонят завръщане на победния път и още четири мача тази вечер

  • 13 ное 2025 | 16:27
  • 187
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда гонят завръщане на победния път и още четири мача тази вечер

Пет мача ще дадат старт на кръг №11 в Евролигата тази вечер, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

В първия сблъсък от 21:00 часа отборът на Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър в състава си приема Монако.

По същото време тимът на Апоел Тел Авив гостува на Фенербахче в Мюнхен.

Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата
Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

От 21:45 ч. Париж ще мери сили с Валенсия във френската столица.

Отново от 21:45 ч. е и големият сблъсък между отборите на Реал Мадрид и Панатинайкос в Испания.

А вечерта завършва с мач между Баскония и Макаби Тел Авив в Белград, който стартира в 22:00 ч.

