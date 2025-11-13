Милър-Макинтайър и Звезда гонят завръщане на победния път и още четири мача тази вечер

Пет мача ще дадат старт на кръг №11 в Евролигата тази вечер, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

В първия сблъсък от 21:00 часа отборът на Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър в състава си приема Монако.

По същото време тимът на Апоел Тел Авив гостува на Фенербахче в Мюнхен.

Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

От 21:45 ч. Париж ще мери сили с Валенсия във френската столица.

Отново от 21:45 ч. е и големият сблъсък между отборите на Реал Мадрид и Панатинайкос в Испания.

А вечерта завършва с мач между Баскония и Макаби Тел Авив в Белград, който стартира в 22:00 ч.