Милър-Макинтайър и Звезда гонят завръщане на победния път и още четири мача тази вечер

Пет мача ще дадат старт на кръг №11 в Евролигата тази вечер, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.
В първия сблъсък от 21:00 часа отборът на Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър в състава си приема Монако.
По същото време тимът на Апоел Тел Авив гостува на Фенербахче в Мюнхен.
Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата
От 21:45 ч. Париж ще мери сили с Валенсия във френската столица.
Отново от 21:45 ч. е и големият сблъсък между отборите на Реал Мадрид и Панатинайкос в Испания.
А вечерта завършва с мач между Баскония и Макаби Тел Авив в Белград, който стартира в 22:00 ч.