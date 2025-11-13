Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Над 300 бегачи ще се включат в първото издание на Zara Trail Run

Над 300 бегачи ще се включат в първото издание на Zara Trail Run

  • 13 ное 2025 | 14:29
  • 256
  • 0
Над 300 бегачи ще се включат в първото издание на Zara Trail Run

Над 300 участници ще се включат в първото издание на състезанието по планинско бягане край Стара Загора Zara Trail Run. Това съобщиха от местната администрация и Спортен клуб „Димитър Маджаров“, които са организатори на събитието.

Zara Trail Run е най-новото събитие за бягане в Стара Загора, което ще се проведе в парк “Митрополит Методий Кусев“ на 15 ноември и ще включва състезания по планинско бягане на дистанции от 5, 11 и 21 километра, преминаващи през живописния парк, Сърнена и Средна гора, завладяващи панорамни гледки. Предвидено е и бягане за деца, а началото е в 10:00 часа.

Всеки състезател ще получи стартов пакет със състезателен номер, застраховка  и безплатен пропуск за едни от най-интересните забележителности на Стара Загора – Регионалния исторически музей и Неолитни жилища.

“Регистрацията вече приключи с над 300 записали се участници, сред които и няколко чуждестранни. Предвидили сме награди и хубави трасета. От нашия клуб почти всеки ден бягаме по тях и искахме да покажем както красотата на местността, така и историческите забележителности в града. Най-голямата ни цел е да популяризираме спорта, особено сред младите. Организирали сме редица подобни състезания, но за пръв път ще проведем такова в Стара Загора. Идеята е всичко да премине добре и през следващата година да организираме надпревара с по-дълги дистанции и да я наречем Zara Ultra“, каза пред БТА Николай Михайлов от СК „Димитър Маджаров“.

През септември СК „Димитър Маджаров“ и колоездачен клуб „Верея“ организираха третото поредно издание на състезанието по колоездене и бягане „Лозарски пътища“.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

  • 13 ное 2025 | 12:45
  • 8552
  • 12
Тайната на Инет Фицджералд: Кал, книги и баланс

Тайната на Инет Фицджералд: Кал, книги и баланс

  • 13 ное 2025 | 11:54
  • 421
  • 0
Може ли някой да спре Якоб Ингебригтсен на Европейското по крос-кънтри?

Може ли някой да спре Якоб Ингебригтсен на Европейското по крос-кънтри?

  • 13 ное 2025 | 11:40
  • 602
  • 0
Талантливи български атлети ще учат в американски университети

Талантливи български атлети ще учат в американски университети

  • 13 ное 2025 | 11:05
  • 5524
  • 3
Финалът на 100 метра при жените ще бъде в първия ден на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

Финалът на 100 метра при жените ще бъде в първия ден на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

  • 13 ное 2025 | 10:17
  • 2302
  • 2
Сага Ванинен е "Атлет на годината" във Финландия

Сага Ванинен е "Атлет на годината" във Финландия

  • 13 ное 2025 | 10:06
  • 738
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

  • 13 ное 2025 | 15:16
  • 5830
  • 0
Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

  • 13 ное 2025 | 14:00
  • 11799
  • 23
Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

  • 13 ное 2025 | 12:45
  • 8552
  • 12
Оглеждат четири терена за нов национален стадион

Оглеждат четири терена за нов национален стадион

  • 13 ное 2025 | 10:21
  • 21587
  • 51
Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 12466
  • 5
Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

  • 13 ное 2025 | 10:29
  • 3944
  • 0