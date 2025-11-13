Без Джа Морант Мемфис не успя да се противопостави на Бостън

Бостън Селтикс се върна на победния път след успех със 131:95 срещу отбора на Мемфис Гризлис.

Пейтън Причард поведе отбора на "келтите" с 24 точки, 9 асистенции и 6 борби при 53.3 процента успеваемост на стрелбата.

Дерик Уайт добави 20 точки, 4 асистенции и 5 борби, а Джейлън Браун отбеляза 19 пункта, 6 асистенции и 6 борби.

"Гризлитата" бяха задържани под 100, а най-много точки за тях отбеляза Джейрън Джаксън Джуниър с едва 18.

Payton Pritchard turns on the jets for the layup!



Boston ends the 1H on a 30-12 run 👀 pic.twitter.com/SkIdDG5W7R — NBA (@NBA) November 13, 2025

Джа Морант не игра заради контузия на десния глезен, получена във вторник вечерта при загубата в Ню Йорк. Без своята звезда в отбрана Мемфис се затрудняваше да се противопостави на офанзивната игра на Селтикс, които нанизаха 21 тройки в мача.

Детройт Пистънс надигра Чикаго Булс със 124:113 и вече е с баланс от 10 победи и само 2 загуби от началото на сезона. Пол Рийд вкара 28 точки за "буталата", а към тях добави 6 асистенции и 13 борби. За "биковете" Матас Бузелис завърши с "дабъл-дабъл" с 21 точки и 14 борби.