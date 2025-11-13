Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  46 точки на Стеф Къри донесоха успех на Уориърс срещу Спърс въпреки трипъл-дабъл на Уембаняма

  • 13 ное 2025 | 12:22
  • 1073
  • 0
Стеф Къри напомни за себе си във втория мач след завръщането си при победата на Голдън Стейт Уориърс срещу Сан Антонио Спърс със 125:120.

Често определяният като "най-велик стрелец на всички времена" отбеляза 46 точки при обща успеваемост от 52 процента и 15 от 16 реализирани опита от наказателната линия. 22 от точките на Къри дойдоха в една четвърт (третата) - 43-и път в кариерата му с такова постижение, което е и рекорд за НБА.

Джими Бътлър добави 28 точки, 8 асистенции и 6 борби за тима на Голдън Стейт, а Моузес Мууди завърши с 19 точки.

За "шпорите" Виктор Уембаняма записа 31 точки, 10 асистенции и 15 борби, което е четвъртият трипъл-дабъл в кариерата му. Също с трипъл-дабъл завърши и Стефон Касъл - 23 точки, 10 асистенции и 10 борби. Така те станаха първите съотборници в Спърс с трипъл-дабъл в един мач.

