  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Лука Дончич след уволнението на Нико Харисън: Концентриран съм само върху Лейкърс

Лука Дончич след уволнението на Нико Харисън: Концентриран съм само върху Лейкърс

  • 13 ное 2025 | 12:07
  • 221
  • 0
Лука Дончич след уволнението на Нико Харисън: Концентриран съм само върху Лейкърс

Лука Дончич подчерта, че е концентриран върху своя отбор Лос Анджелис Лейкърс и не даде индикация, че някога ще се върне в Далас, въпреки че добави, че градът и феновете на Маверикс винаги ще имат специално място в сърцето му.

Далас уволни генералния мениджър Нико Харисън само девет месеца след като той размени звездата на Маверикс Лука Дончич за Антъни Дейвис от Лос Анджелис Лейкърс.

Дончич беше попитан дали би обмислил завръщане в Далас и отговори: „В момента съм концентриран само върху Лейкърс. Нямам друг коментар.“

Словенският баскетболист допълни, цитиран от специализираното издание Basketnews.com, след загубата на Лос Анджелис Лейкърс от Оклахома Сити Тъндър с 92:121, че град Далас, както и феновете и играчите на Маверикс, „винаги ще имат специално място в сърцето ми“.

Лука Дончич пристигна в Лос Анджелис Лейкърс през февруари. През лятото той подписа удължаване на договора си за три години за максимален размер от 165 милиона долара.

