Пуснаха в продажба билетите за мачовете на България в Ботевград

Билетите за домакинските двубои на женския и мъжкия национален отбор по баскетбол на България през този месец вече са в продажба. „Арена Ботевград“ ще приеме и двата мача в следващите няколко седмици, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

На 18 ноември (вторник) от 19.00 часа женският представителен състав на България ще играе срещу Черна гора в мач от група Е на квалификациите за Евробаскет 2027. Билетите за двубоя са с цена от 10.00 лева и могат да бъдат закупени онлайн - на официалния сайт на БК Балкан. Касите на „Арена Ботевград“ за тази среща ще отворят в 14.30 часа на 18 ноември.

Отново в Ботевград, мъжкият национален тим на България ще бъде домакин на Армения на 27 ноември (четвъртък) от 19.15 часа в мач от група B на предквалификациите за Евробаскет 2029. Пропуските за срещата са с цена от 15.00 лева и могат да бъдат закупени отново онлайн на официалния сайт на БК Балкан. За деца до 12 години входът е безплатен, без право на седящо място.

Входът за представители на баскетболни школи за двата двубоя ще бъде свободен.