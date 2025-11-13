Шей Гилджъс-Алекзандър спечели дуела с Лука Дончич

Оклахома Сити Тъндър записа 12-ата си победа от началото на сезона със 121:92 срещу Лос Анджелис Лейкърс.

Звездата на миналогодишния шампион Шей Гилджъс-Алекзандър отново беше най-добър за отбора си и се поздрави с успеха в битката срещу Лука Дончич.

"Гръмотевиците" спечелиха първите три четвърти на срещата и след третата водеха с 36 пункта преднина.

Гилджъс-Алекзандър завърши вечерта с 30 точки, 9 асистенции и 5 борби в десетия си мач от началото на сезона с над 30 точки, а Айзея Джо помогна с 21 пункта за Тъндър, които подобриха баланса си през сезона на 12-1.

Shai Gilgeous-Alexander making it look easy for the bucket 🔥



He has 18 points in the 1st half.pic.twitter.com/8Awjt9HAMW — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 13, 2025

Лука Дончич се задоволи със скромните за него 19 точки, 7 асистенции и 7 борби.

“Езерняците” отново бяха без Леброн Джеймс, въпреки че той тренира в сряда за първи път през този сезон.