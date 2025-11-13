Никола Йокич изигра феноменален мач, Нъгетс надвиха Клипърс за шеста поредна победа

Никола Йокич отново показа защо е един от най-добрите баскетболисти на планетата. Сръбският център от Сомбор блесна с цели 55 точки, 12 борби и 6 асистенциииа, извеждайки Денвър Нъгетс до победа над Лос Анджелис Клипърс 130:116.

Йокич записа невероятните 78% успеваемост при стрелба от игра (18/23). От линията за три точки той вкара 5 от 6, докато от наказателната линия беше почти перфектен – 14 от 16.

Само за 34 минути игра Йокич постигна индекс на ефективност от цели 99, което потвърждава колко доминиращо и безупречно е играл. Неговата истинска ефективност при стрелба беше 91,5%, което е почти безпрецедентен показател за мачове с такъв интензитет и представяне. Само през първата четвърт той вкара 25 точки.

Това представяне за пореден път доказва, че двукратният MVP и шампион с Денвър е един от най-комплексните и интелигентни играчи в историята на лигата. Нещо повече, той направи три подвига за осем дни, каквито никой никога не е правил за цял сезон!

HAVE YOURSELF A NIGHT NIKOLA JOKIĆ.



⚒️ 55 PTS (33 IN 1H)

⚒️ 12 REB

⚒️ 6 AST

⚒️ 18-23 FGM

⚒️ 5-6 3PM

⚒️ 34 MIN

⚒️ DEN W



He's just the 4th player in NBA history to score 55 PTS on 78 FG% or better 🤯 pic.twitter.com/NpKKAK6rna — NBA (@NBA) November 13, 2025

С постижението си днес Йокич изравни рекорда за най-много точки в НБА през сезона. Звездата на Оклахома Сити Шай Гилджъс-Александър наниза 55 в мач с две продължения срещу Индиана на 23 октомври.

Денвър навъртя шеста поредна победа през ноември, а Йокич само веднъж в тази серия падна под 30 точки (26)

Джеймс Хардън отбеляза 23 точки и добави осем борби и пет асистенции за изпадащите в криза Клипърс, които понесеха сериозен удар по-рано през деня, когато разбраха, че Брадли Бийл ще пропусне останалата част от сезона заради фрактура на тазобедрената става. В момента те са без Кауай Ленард, който е с изкълчен глезен и стъпало.

Джордан Милър вкара рекордните за кариерата си 22 точки от пейката, а Ивица Зубац добави 18 точки, но Лос Анджелис допусна шеста поредна загуба, с което балансът му се влоши до 3-8.