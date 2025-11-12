Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Гард на Черно море попадна в националния отбор на Великобритания за световните квалификации

Гард на Черно море попадна в националния отбор на Великобритания за световните квалификации

  • 12 ное 2025 | 21:45
  • 273
  • 0
Гард на Черно море попадна в националния отбор на Великобритания за световните квалификации

Отборът на Черно море Тича се похвали с четвърти национален състезател. Става въпрос за гарда Джелани Уотсън-Гейл, който получи повиквателна за представителния тим на Великобритания, който ще участва в квалификациите за Световното първенство през 2027-а година.

Преди това в сметките на националния селекционер на България Любомир Минчев пък попаднаха капитана на "моряците" Николай Стоянов, Георги Боянов и Цветомир Чернокожев.

Иначе Великобритания ще бъде домакин на Литва на 27 ноември, а на 29 ноември ще гостува на Исландия.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Олимпиакос с комфортен аванс срещу Жалгирис, отново контузия в гръцкия гранд

Олимпиакос с комфортен аванс срещу Жалгирис, отново контузия в гръцкия гранд

  • 12 ное 2025 | 22:25
  • 3214
  • 0
Спартак Плевен не успя да се справи с Ираклис в Солун

Спартак Плевен не успя да се справи с Ираклис в Солун

  • 12 ное 2025 | 21:38
  • 3060
  • 1
Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

  • 12 ное 2025 | 21:07
  • 4433
  • 0
Валерия Алексиева: Вярваме, че това е само началото на историята, която ще напишем

Валерия Алексиева: Вярваме, че това е само началото на историята, която ще напишем

  • 12 ное 2025 | 20:37
  • 504
  • 0
Срещата между Миньор и Берое претърпя промяна

Срещата между Миньор и Берое претърпя промяна

  • 12 ное 2025 | 20:23
  • 593
  • 0
Лейди Гага се оказа голям проблем за една от звездите на Апоел в забавна игра

Лейди Гага се оказа голям проблем за една от звездите на Апоел в забавна игра

  • 12 ное 2025 | 19:02
  • 1273
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 20:56
  • 7762
  • 3
Олимпиакос с комфортен аванс срещу Жалгирис, отново контузия в гръцкия гранд

Олимпиакос с комфортен аванс срещу Жалгирис, отново контузия в гръцкия гранд

  • 12 ное 2025 | 22:25
  • 3214
  • 0
Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 19:47
  • 6554
  • 4
Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 14640
  • 38
Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

  • 12 ное 2025 | 21:07
  • 4433
  • 0
Петко Христов ще почива две седмици

Петко Христов ще почива две седмици

  • 12 ное 2025 | 16:13
  • 7984
  • 6