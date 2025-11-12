Гард на Черно море попадна в националния отбор на Великобритания за световните квалификации

Отборът на Черно море Тича се похвали с четвърти национален състезател. Става въпрос за гарда Джелани Уотсън-Гейл, който получи повиквателна за представителния тим на Великобритания, който ще участва в квалификациите за Световното първенство през 2027-а година.

Преди това в сметките на националния селекционер на България Любомир Минчев пък попаднаха капитана на "моряците" Николай Стоянов, Георги Боянов и Цветомир Чернокожев.

Иначе Великобритания ще бъде домакин на Литва на 27 ноември, а на 29 ноември ще гостува на Исландия.