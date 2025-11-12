Оскар Де Ла Оя обеща да върне големите боксови битки в САЩ

Оскар Де Ла Оя сподели, че изпитва същата празнина, която усещат и американските фенове на бокса, тъй като все повече големи мачове се провеждат в Саудитска Арабия. Затова неговата промоутърска компания Golden Boy Promotions е твърдо решена да върне големите боксови събития в САЩ още през 2026 г., като включи своите най-големи звезди – Райън Гарсия, Хилберто Рамирес и Върджил Ортис.

„Имам много планове за първото тримесечие — ще върнем големите боксови мачове в САЩ, в Лас Вегас и Лос Анджелис“, каза Де Ла Оя пред BoxingScene в ексклузивно интервю.

„Имам чувството, че на американския бокс в момента му липсват грандиозни събития. Основната ми цел е да върна големия бокс в Лас Вегас — Меката на бокса. Трябва да я съживим отново.“

Де Ла Оя и още един източник, близък до организацията, са потвърдили, че популярният боксьор от Южна Калифорния Райън Гарсия (24–2, 20 KO) е в финални преговори за двубой с шампиона на WBC в полусредна категория Марио Бариос (29–2–2, 18 KO) в Лас Вегас, като целевата дата е 21 февруари.

Бариос, от Сан Антонио, идва след две поредни равенства, включително това от юли срещу осемкратния шампион Мани Пакиао. Гарсия има две загуби в предишни мачове за титли — срещу Джервонта Дейвис и срещу новия шампион на WBA Роли Ромеро през май.

„Трябва да поздравя Бариос и Райън, че доведоха този мач до реалност“, каза Де Ла Оя. „Представете си, ако Райън спечели — нещо, което дори Пакиао не успя да направи. Това би било огромно постижение за него, след толкова години да стане световен шампион. Не е лесен мач, но Райън може да покаже от какво е направен. Бариос е точният съперник за него — просто трябва да се финализира двубоят.“

Мексиканският обединен шампион в полутежка категория Хилберто Рамирес - Сурдо, който се възстановява след операция на рамото след успешна защита на титлата срещу кубинеца Юниел Дортикос през юни, може да се появи в подгряващата карта на същата галавечер.

„Сурдо се чувства чудесно, възстановяването му върви отлично“, каза Де Ла Оя, който спомена и шведа Робин Сируан Сафар (№5 в ранглистата на WBA) като възможен негов съперник.

Де Ла Оя също така обмисля шоу през уикенда на Синко де Майо в Лас Вегас или гала на AT&T Stadium в Далас, където звездата му Върджил Ортис-младши, временен шампион на WBC в суперполусредна категория, може да бъде главна атракция. Ортис наскоро нокаутира Ериксън Лубин още във втория рунд във Форт Уърт, Тексас.

Очаква се Ортис да влезе в преговори с непобедения Джарон Енис - Буутс, а също така да преследва „мечтания мач“ срещу бившия трикратен шампион Ерол Спенс-младши, който би бил сблъсък между двама тексасци на стадиона на „Далас Каубойс“.

„Вярвам, че Върджил Ортис ще бъде следващата суперзвезда в бокса“, каза Де Ла Оя. „Буутс няма представа какво го чака. Върджил идва с всичко, той е златният билет — единственият, който може да напълни стадиона на Каубойс.“

Относно възможен реванш между Флойд Мейуедър и Мани Пакиао през 2026 г., Де Ла Оя каза, че би го гледал, но според него „дългото чакане развали първия мач“ — което може би е намек, че той и промоутърът Еди Хърн не искат да отлагат своите големи срещи.

„Винаги казвам на боксьорите: трябва да грабнеш момента, докато е горещ — когато хората говорят за мача", заяви Де Ла Оя.

Компанията планира и нов мач за непобедения лек шампион Флойд Шофийлд, след като предвидената му среща с бившия шампион Джоузеф Диас-младши беше отменена заради травма. Де Ла Оя обяви в социалните мрежи, че ще настоява Шофийлд да се изправи срещу Джервонта Дейвис.

„Ще упражня натиск върху WBA, тъй като ‘Kid’ е №1 претендент“, написа той. „Или се бий с него, или освободи титлата.“

Източник, близък до лагера на Дейвис, обаче заяви, че Шофийлд все още е твърде неопитен за трикратния шампион, който наскоро отмени демонстративен мач с Джейк Пол заради обвинения в домашно насилие.

„Голям боец е, когато е фокусиран и тренира“, каза Де Ла Хоя за Дейвис.

„Но извън ринга често има проблеми. Пожелавам му най-доброто — боксът е тежък спорт, влияе на психиката ти и може да те съсипе. Танк Дейвис има цялата си кариера пред себе си. Не знам дали наистина искаше този мач с Джейк Пол — би било добра заплата и голяма реклама, но нямаше да допринесе за наследството му.“

Де Ла Оя допълни, че липсата на този двубой не е загуба за Дейвис, който според него все още може да възвърне посоката и да гради наследство:

„Искаме да го видим отново на ринга — той е плюс за спорта. Надявам се да се съвземе и да прави мачовете, които феновете искат да видят.“