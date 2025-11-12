Лейди Гага се оказа голям проблем за една от звездите на Апоел в забавна игра

Певицата Лейди Гага се оказа голям проблем за баскетболиста на Апоел Тел Авив Илайджа Брайънт. Хитовата изпълнителка трябваше да бъде разпозната от звездата на израелския гранд в забавна игра, в която му партнира неговият съотборник Дан Отуру.

Центърът трябваше да дава напътствия на американския гард кое е името изписано на листче залепено на челото му, но задачата му се оказа доста сложна, което можете да видите и във видеото по-долу.

Отуру пък бързо се ориентира, за да разпознае името на човека, който беше на неговото лице.

Настроението в тима на Апоел Тел Авив изобщо не е случайно. Баскетболистите на Димитрис Итудис изковаха осмата си победа в Евролигата вчера, побеждавайки със 114-89 Баскония в среща от 10-ия кръг, изиграла се в "Арена София".

Утре "червените" се изправят срещу Фенербахче. Мачът е с начален час 21:00 часа и ще се проведе в Мюнхен заради мерките за сигурност.