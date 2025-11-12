Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Калифорнийски отбор следи ситуацията със Сабонис

Калифорнийски отбор следи ситуацията със Сабонис

  • 12 ное 2025 | 18:27
  • 457
  • 0
Калифорнийски отбор следи ситуацията със Сабонис

Ръководството на Сакраменто Кингс може скоро да проучи опциите за трансферна сделка, включваща литовеца Домантас Сабонис, а отбор от Калифорния проявява интерес към 29-годишния център, информира радио Sactown Sports.

Заради трудния старт на сезона в НБА Кингс не са далеч от идеята за радикални промени в състава, а името на Сабонис вече бе споменато в различни трансферни слухове.

Литовският национал записва средно по 15.8 точки, 13.3 борби и 3.9 асистенции от началото на сезона, но отборът на Сакраменто спечели само 3 от 11-те си мача до момента и остава на дъното в класирането на Западната конференция в НБА.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Пол Джордж пред завръщане в игра за Филаделфия, Джоел Ембийд също на линия

Пол Джордж пред завръщане в игра за Филаделфия, Джоел Ембийд също на линия

  • 12 ное 2025 | 15:16
  • 366
  • 0
България се подигра с Азербайджан в Баку

България се подигра с Азербайджан в Баку

  • 12 ное 2025 | 14:47
  • 14436
  • 14
Звезда на Партизан с коментар за бъдещето си в Партизан, отпътува спешно за САЩ

Звезда на Партизан с коментар за бъдещето си в Партизан, отпътува спешно за САЩ

  • 12 ное 2025 | 14:19
  • 648
  • 0
Финикс Сънс губи Джейлън Грийн за поне месец

Финикс Сънс губи Джейлън Грийн за поне месец

  • 12 ное 2025 | 13:55
  • 366
  • 0
Шей Гилджъс-Алекзандър изведе Оклахома Сити до успех срещу Голдън Стейт

Шей Гилджъс-Алекзандър изведе Оклахома Сити до успех срещу Голдън Стейт

  • 12 ное 2025 | 12:11
  • 596
  • 0
НБА представи нов формат на "Мача на звездите"

НБА представи нов формат на "Мача на звездите"

  • 12 ное 2025 | 11:52
  • 801
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 7599
  • 15
Петко Христов ще почива две седмици

Петко Христов ще почива две седмици

  • 12 ное 2025 | 16:13
  • 5379
  • 4
Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

  • 12 ное 2025 | 11:57
  • 19494
  • 72
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 19688
  • 47
Очаквайте на живо: Люблин - Рилски спортист

Очаквайте на живо: Люблин - Рилски спортист

  • 12 ное 2025 | 18:30
  • 1022
  • 0
България се подигра с Азербайджан в Баку

България се подигра с Азербайджан в Баку

  • 12 ное 2025 | 14:47
  • 14436
  • 14