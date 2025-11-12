Пловдивски екшън с дузпи! Марица елиминира Спартак за купата на АФЛ

Марица победи съгражданина си Спартак със 7:6 след изпълнения на дузпи, в среща от втория кръг на Област Пловдив от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Съперниците излязоха без доста от основните си футболисти и си вкараха по два гола в 90-те минути. Даниел Спасов откри за Марица след началните 180 секунди. Скоро Наско Христев удвои от дузпа. След почивката, Илиян Йорданов намали на 2:1. Към края, Давор Илиев изравни от дузпа. Футболистите на Марица бяха по-точни при изпълненията от бялата точка за окончателното 7:6.

Снимки: ПФК Спартак Пловдив 1947 - фейсбук