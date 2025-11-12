Звезда на Реал Мадрид под въпрос за сблъсъка с Панатинайкос

Сериозно безпокойство цари в Реал Мадрид относно състоянието на Марио Хезоня, който има проблем с контузия в кръста. Хърватското крило игра само 13 минути при загубата от Валенсия в 10-ия кръг на Евролигата, като наставникът на "лос бланкос" Серджо Скариоло разкри причината.

Италианският специалист уточни, че ограниченото участие на Хезоня не е случайно. Играчът страда от болки в кръста, което е и причината да не играе изобщо в неделния шампионатен мач срещу Ховентут Бадалона, опровергавайки първоначалните предположения, които говореха за ротация.

Състоянието на Марио Хезоня се следи отблизо от медицинския щаб с надеждата той да бъде на разположение за домакинския мач срещу Панатинайкос в четвъртък.

"Игра добре през първото полувреме. Не е напълно добре. Не игра в неделя заради проблем с кръста, а не заради ротация, както видях някои да споменават. Не е на 100% готов и се надяваме да се възстанови навреме за четвъртък", обясни Скариоло.

Следвай ни:

Снимки: Imago